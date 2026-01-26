سوق العملات الرقمية يخسر 100 مليار دولار مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية

تام شمس - الاثنين 26 يناير 2026 08:47 صباحاً - فقدت سوق العملات الرقمية نحو 100 مليار دولار من قيمتها في وقت متأخر من يوم الأحد، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن احتمال حدوث إغلاق جزئي جديد للحكومة الأميركية، ما دفع المتداولين إلى موجة بيع واسعة.

وجاء هذا التراجع بعدما هدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعرقلة حزمة تمويل حكومية في حال تضمنت مخصصات لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، المشرفة على وكالة الهجرة والجمارك، وذلك عقب قيام عملاء فيدراليين بإطلاق النار وقتل رجل في مدينة مينيابوليس يوم السبت.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، Chuck Schumer، إن “الديمقراطيين سعوا إلى إصلاحات منطقية في مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، لكن بسبب رفض الجمهوريين الوقوف في وجه الرئيس Donald Trump، جاء مشروع القانون قاصرًا بشكل كبير في كبح تجاوزات وكالة الهجرة والجمارك. سأصوت بالرفض”. وأضاف أن الديمقراطيين “لن يوفروا الأصوات اللازمة للمضي قدمًا في مشروع قانون الاعتمادات إذا تم إدراج تمويل وزارة الأمن الداخلي”.

وتُظهر بيانات TradingView أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تراجعت من 2.97 تريليون دولار إلى 2.87 تريليون دولار خلال ست ساعات ونصف فقط، حتى الساعة 9:30 مساءً بتوقيت UTC يوم الأحد، ما دفع سعر بيتكوين (BTC) للانخفاض بنسبة 3.4% خلال آخر 24 ساعة.

وتعرضت العملات البديلة لخسائر أشد، إذ تراجع الإيثر (ETH) بنسبة 5.3% خلال اليوم ذاته. كما جرى تصفية مراكز تداول مموّلة في سوق العملات الرقمية بقيمة تجاوزت 360 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 324 مليون دولار من مراكز الشراء، وفق بيانات منصة Gate.

ارتفاع احتمالات الإغلاق الحكومي بنهاية يناير

رفع المراهنون على منصات أسواق التنبؤ Kalshi وPolymarket احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية بحلول يوم السبت 31 يناير إلى نحو 80%.

وأظهرت بيانات Kalshi أن احتمالات الإغلاق قفزت من أقل من 10% يوم السبت إلى 78.6% يوم الأحد، في حين سجلت Polymarket قفزة مماثلة إلى 80%.

تبلغ احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية بحلول يوم السبت 31 يناير نحو 80% على منصة Polymarket. المصدر: Polymarket

وزاد من مخاوف المتداولين إقدام الرئيس ترامب على التهديد برفع الرسوم الجمركية على كندا إلى 100% في حال توصلت إلى اتفاق تجاري مع الصين، إلى جانب قيام الجيش الأميركي بنشر سفن حربية في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

العملات الرقمية تراجعت خلال الإغلاق السابق

لا يزال المستثمرون في سوق العملات الرقمية يتذكرون جيدًا أداء الأسعار خلال فترات الإغلاق الحكومي الأميركي السابقة.

فخلال الإغلاق القياسي الذي استمر 43 يومًا، من 1 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، تراجعت بيتكوين من ذروتها التاريخية عند 126,080 دولارًا إلى ما دون 100,000 دولار، مدفوعة جزئيًا بالخلافات السياسية المطولة في واشنطن، إلى جانب انهيار سوق العملات الرقمية في 10 أكتوبر، والذي كان أحد أسبابه تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين.

تغير سعر بيتكوين خلال آخر إغلاق للحكومة الأميركية. المصدر: CoinGecko

وبحسب بيانات CoinGecko، تفوق أداء الذهب بشكل واضح على بيتكوين منذ 10 أكتوبر، ما يشير إلى استمرار تفضيل المستثمرين للملاذات التقليدية الآمنة في فترات تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر “الخوف والطمع” في سوق العملات الرقمية، الذي يقيس معنويات بيتكوين والسوق عمومًا، بمقدار خمس نقاط يوم الاثنين ليصل إلى 20 من أصل 100، مسجلًا اليوم السادس على التوالي ضمن نطاق “الخوف الشديد”.