شركة Entropy الناشئة في مجال العملات الرقمية، والمدعومة من a16z، تعلن إغلاقها وإعادة أموال المستثمرين

أعلنت شركة Entropy الناشئة في قطاع العملات الرقمية إغلاق عملياتها وإعادة الأموال إلى المستثمرين، مرجعة القرار إلى صعوبات في التوسع وعدم القدرة على تحقيق توافق واضح بين المنتج والسوق.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، توكس باسيفيك، في منشور على منصة X يوم السبت، إن منصة أتمتة العملات الرقمية التي طورتها الشركة لم تعد تمتلك مسارًا عمليًا قابلًا للاستمرار بعد سنوات من العمل. وأضاف: “بعد أربع سنوات، وعدة تحولات استراتيجية، وجولتين من تسريح الموظفين، قررت تصفية Entropy وإعادة رأس المال إلى مستثمرينا”.

أُطلقت Entropy في أواخر عام 2021 في بدايتها كحل لامركزي للحفظ الذاتي للأصول الرقمية، بدعم من عملاق رأس المال المغامر Andreessen Horowitz (المعروف باسم a16z)، إلى جانب Coinbase Ventures، ضمن جولة تمويل أولي بقيمة 25 مليون دولار في يونيو 2022.

وأوضح باسيفيك أنه خلال النصف الثاني من عام 2025، كانت Entropy تعمل على تطوير منصة لأتمتة عمليات العملات الرقمية مدمجة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، على غرار منصات سير العمل الشائعة مثل Zapier. إلا أنه أشار إلى أن “طلب تعليقات أولية من السوق كشف أن نموذج الأعمال لا يناسب متطلبات النمو على مستوى رأس المال المغامر”، ما تركه أمام خيار البحث عن مسار إبداعي جديد أو إجراء تحول استراتيجي آخر.

وأضاف: “بعد أربع سنوات شاقة من العمل في مجال العملات الرقمية، توصلت إلى أن أفضل ما كان بالإمكان تقديمه قد تم بالفعل، وأن الوقت قد حان لإغلاق الشركة”.

مشروع آخر مدعوم من a16z يعيد التمويل

يأتي إغلاق Entropy بعد أيام من إعلان بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزي Farcaster، والمدعوم أيضًا من a16z، عزمه إعادة 180 مليون دولار من رأس المال إلى المستثمرين، وذلك في أعقاب استحواذ مزود البنية التحتية Neynar على المشروع.

ونفى الشريك المؤسس لـ Farcaster، Dan Romero، عبر منصة X شائعات إغلاق المنصة، موضحًا أن Neynar ستقود المشروع نحو توجه أكثر تركيزًا على المطورين، مع استمرار Farcaster في تسجيل مؤشرات استخدام قوية.