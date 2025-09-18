وفاة الإعلامية يمنى شري.. زملاؤها في حالة صدمة وينعونها بعبارات مؤثرة وحزينة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 09:59 صباحاً - غيّب الموت الإعلامية والممثلة اللبنانية الشهيرة يمنى شري عن عمر يناهز الـ 55 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان. وقد شكل خبر رحيلها صدمة وحزنًا للوسطين الإعلامي والفني ولجميع محبي وجمهور يمنى التي استطاعت على مدار مشوارها الإعلامي منذ التسعينيات تشكيل قاعدة جماهيرية واسعة بسبب عفويتها على الشاشة وضحكتها التي لم تكن تفارقها ببرامجها حتى استحقت ألقابًا عدة وهي "قمر الشاشة العربية"، "دوّارة الشمس" و"ضحكة التلفزيون".

يمنى شري التي تزفيت بعد صراع مع مرض السرطان، تعدّ من أبرز الإعلاميات في الوطن العربي، كانت تعيش في السنوات الأخيرة في كندا بعدما انتقلت إليها وعائلتها، كانت تعرف بالمذيعة المليئة بالطاقة والحيوية على الشاشة. تنقلت يمنى شري بالعمل الإعلامي بين الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون. ولكن شهرتها القصوى انطلقت من تلفزيون المستقبل اللبناني في التسعينيات. بدأت عملها الإعلامي كمذيعة في إذاعة "صوت الشعب" ثم انتقلت إلى تلفزيون المستقبل بعدما رأت إعلانًا صحفيًا عن رغبة تلفزيون المستقبل بانضمام مذيعات إليه. فانضمت إليه بادىء الأمر كمذيعة ربط برامج ثم انتقلت كمقدمة برامج حيث أطلت في برامج عدة على تلفزيون المستقبل منها: "ياحاضر يا ماضي"، "طل القمر"، "الليل المفتوح"، "طل القمر واحلو السهر"، "إجا القمر عالباب"، "ليل وقمر ونجوم"، "بعد سهار"، "عالم الصباح"، "القمر عالباب"، "ليالي المدينة"، "صباح النور". كما قدمت يمنى شري العديد من المهرجانات في الدول العربية ومنها "هلا يمنى في مهرجان هلا فبراير"، "يمنى في دبي في مهرجان دبي للتسوق"، "حفلات هلا فبراير 2016". يمنى شري حاصلة على شهادة في الأدب الفرنسي من جامعة القديس يوسف في بيروت، وشهادة من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية تخصص إذاعة وتلفزيون.

بالاضافة لعملها الإعلامي دخلت يمنى شري مجال التمثيل في السنوات الأخيرة وشاركت بمسلسلات عدة منها "حياة سكول" بدور كندة، "الباشا "بدور أسيل و"هند خانم بدور شيرين.

المشاهير ينعون الإعلامية يمنى شري بكلمات مؤثرة

ما أن انتشر خبر وفاة الإعلامية يمنى شري صباح هذا اليوم حتى عمّ الحزن الوسط الإعلامي حيث نعاها العديد من زملائها الإعلاميين بكلمات مؤثرة غير مصدقين الخبر.

ريكاردو كرم: صباح حزين بدأ بخبر وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري

الإعلامي ريكاردو كرم نشر عبر حسابه على إكس صورة للإعلامية يمنى شري وكتب " صباح حزين بدأ بخبر وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري. بدأنا المشوار معاً في نفس المرحلة في أوائل التسعينيات، يوم كانت تملأ شاشة "تلفزيون المستقبل" بابتسامتها الكبيرة، طاقتها المتجددة، ديناميتها وأنوثتها. لم ألتقِ بها يوماً وجهاً لوجه، لكنها كانت على تواصل دائم، لا سيما في السنوات الأخيرة من كندا، حيث كانت تعيش وتراسلني بمحبة ودفء. رحيلها يترك فراغاً كبيراً في قلوب محبيها، لكن صورتها ستبقى في الذاكرة: إنسانة مليئة بالحياة، أحبّت مهنتها وأعطت دوماً أفضل ما عندها. رحمة الله عليها.

صباح حزين بدأ بخبر وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري.

بدأنا المشوار معاً في نفس المرحلة في أوائل التسعينيات، يوم كانت تملأ شاشة "تلفزيون المستقبل" بابتسامتها الكبيرة، طاقتها المتجددة، ديناميتها وأنوثتها.

كارين سلامة: ما عم صدق يا يمنى

كذلك زميلتها في تلفزيون المستقبل الإعلامية والممثلة كارين سلامة نشرت صورة ليمنى شري عبر حسابها على إكس ونعتها بكلمات حزينة " ما عم صدق يا يمنى... يا حبيبة قلبي..... يا الله يا يمنى الله يرحمك".

ما عم صدق يا يمنى...

يا حبيبة قلبي..... يا الله يا يمنى

ريما كركي: رح اشتاق لكل الفضفضات بالساعات يا يمنى

من جهتها نشرت الإعلامية ريما كركي زميلة الإعلامية الراحلة يمنى شري نشرت صورة لها علر حسابها على إنستغرام ونعتها بعبارات مليئة بالحزن وكتبت " ما عم صدق يا يمنى! كيف بتعملي هيك بقلوبنا وانتي يلي بيعمرك ما كنتي الا فرح قلوبنا!!! شو هالانسانة يلي وين ما بتكون المرح الذكا الحب وحب الحياة بيكون.. شو بدي قول! لامعة كل عمرك بيكل شي، طاقة فرح ونجاح وقوة ومحبة لكل مين عرفك.. جوهرة قلوب كل اصحابك.. في ناس بتضلك تسمع ضحكتهن ونصيحتهن ومواساتهم وصدى حبهن لو راحوا... رح اشتاق لكل الفضفضات بالساعات يا يمنى.. يا صادقة يا حلوة يا نكهة حياة يلي بيحبوكي... الله معك يا حبيبة قلبي".

جوزيف حويك: العالم كله أحبك إلى أقصى الحدود

الإعلامي جوزيف حويك نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة للراحلة يمنى شري ونعاها بحزن بالغ واصفًا رحيلها بالكابوس " الاعلامية يمنى شري في ذمة الله.... لا اجد.الكلمات ولا اجرؤ على قولها، ربما هو كابوس وسأصحو منه...يا الله ما اصعب الوداع... الحياة بعدها كتير بتلبقلك....

وداع اجمل الايام والذكريات... وداع الضحكة والابتسامة والروح المرحة والطيبة....****إلى أصفى وأنقى قلب، إلى رفيقتي في الفرح والحزن، إلى يمنى نجمتنا التي أضاءت سماء لبنان والعالم العربي وكندا، والآن ساطعة في سماءٍ أبهى.

يا يمنى يا زهرة الحياة، ما كانت لديّ كلمة أصف بها ما في قلبي. لم أتوقع في آخر الأيام أن تكون هذه آخر محادثاتنا، كنت أنتظر صباح كل سبت لتنيري صباحنا بعطر كلماتك. العالم كله أحبك إلى أقصى الحدود.يا يمنى، يا ضحكة الصباح والمساء وبسمة الأيام، يا فرحة لا تُنسى وإيجابية لا تنطفئ — معك كانت أجمل اللحظات. بقيتِ قوية حتى آخر نفس، وقدمتِ لي القوة عندما كنتُ أريد أن أكون قوتك. لم يقدر المرض أن يهزمك، لأن إيمانك ودعواتك لديك قوة لا تقهر....

ستبقين في بالي وقلبي وذاكرة كل من عرفك. لن نسمح لذكراك أن تذوب، فاسمك محفور فينا: يمنى الفرح، يمنى البسمة، يمنى النقاء.

يرحمك الله، ويسكنك فسيح جناته، ويُصبّر أهلك وأحباءك على الفراق. الإعلامية النجمة والمتميّزة — يمنى شري — رحلت عن هذه الأرض إلى دارٍ أرحم وأجمل.

إلى اللقاء يا صديقتي... إلى أن نلتقي عند الله"

