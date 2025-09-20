مي كساب تتحدث عن تجربة تكميم المعدة.. مسؤولية كبيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - حلَّت الفنانة مي كساب ضيفة على برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش، وتحدثت خلال هذا اللقاء من القلب عن العديد من الأمور الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، وكان من بينها تفاصيل خضوعها لعملية تكميم المعدة خلال الفترة الماضية بهدف إنقاص الوزن.

مي كساب تتحدث عن تجربة تكميم المعدة

أكدت مي أن تكميم المعدة مسؤولية كبيرة من الضروري الإلتزام بها والمحافظة عليها حتى لا تُفسد الجراحة، لدرجة أن مقدار الوجه الخاصة بها أصبح في حجم قبضة اليد وقالت: "في ناس بعد العملية بتضغط على نفسها وتبوظ العملية أنا استحالة اعمل كده أصل أنا دخلت أوضة عمليات وأخدت بنج وشيلت حته من جسمي اللي هي تكميم المعدة وكان لازم يبقى عندي إحساس بالمسؤولية للخطوة اللي عملتها".

مرت مي كساب بعدة تجارب مع الأنظمة الغذائية قبل قرار التكميم، وقالت عن هذه الفترة: "فضلت فترة بعمل دايت أخس واتخن اللي بخسه وكنت باخد أدوية اللي بتسد النفس لحد مجالي حصوات في المرارة وشيلت المرارة وأنا منصحش أي حد بيها وأنا بشيل المرارة قولت للدكتور إيه رأيك نعمل عملية تكميم قالي مقدرش دلوقتي وخدي القرار وانتي مقتنعة لحد ما قررت أعملها".

مي كساب مصدر دعم لفقدان الوزن

منذ هذه الفترة فقدت مي كساب وزن كبير وتمتعت برشاقة ملحوظة، واستكمالاً للتغيير قامت بقص شعرها واعتمدت لوك مختلف تماماً عن الذي اعتادت الظهور به.

وقد أصبحت مي كساب أيضاً داعمة لفقدان الوزن عن طريق عملية التكميم، ونصحت الفنانة شيماء سيف باتخاذ هذا القرار بعدما تأثرت رجلها بسبب الوزن الزائد وكان من الضروري أن تفقد وزن كبير في أسرع وقت حتى تتعافى ولا تلجأ للجراحة في القدم.

مسلسل اللعبة الموسم الخامس

ينتظر الجمهور خلال الأشهر القادمة عرض الموسم الخامس من مسلسل اللعبة، وسيشهد هذا الموسم تطور كبير وتغيير ملحوظ في شخصية شيماء التي تلعبها مي كساب، خاصةً وأنها على مدار الأربع أجزاء الماضية ظهرت بوزن زائد، لكن في هذا الجزء خسرت الكثير من الوزن واعتمدت لوك شعر كيرلي طويل.

مسلسل "اللعبة" من بطولة: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، حسام داغر، محمود حافظ. ومن إخراج معتز التوني. وقد حقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات عرضه؛ حيث انطلق الجزء الأول منه في عام 2020، وعقب نجاحه تم عرض الجزء الثاني منه تحت عنوان: "ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث بعنوان: "اللعب مع الكبار" عام 2022. والجزء الرابع بعنوان: "دوري الأبطال" عام 2023.

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول صديقيْ الطفولة: "وسيم" والذي يجسّد شخصيته الفنان "شيكو"، وشخصية "مازو" والذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، ويدخلان معاً في منافسات متصاعدة من التحديات الغريبة والطريفة؛ للفوز بجوائز مالية ضخمة، في إطار من المغامرة والضحك.

