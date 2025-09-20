مع انتهاء موسم الصيف السينمائي.. كريم عبد العزيز يتصدر بفيلم المشروع X

"المشروع X" الأعلى إيرادات بمصر والوطن العربي

مع انتهاء موسم صيف 2025 السينمائي تصدر فيلممن بطولة النجمالإيرادات حيث حقق إيرادات كبيرة تجاوزت الـ140 مليون جنيه بفارق كبير عن الأفلام المُنافسة بالموسم.وكان قد حقق فيلمإيرادات وصلت لـ 141650844مليون جنيه إيرادات بدور العرض السينمائي في مصر فقط بعد مرور 17 أسبوعاً على طرحه، وعلى مستوى دور العرض السينمائي في الوطن العربي حقق الفيلم إيرادات تعد هي الأضخم سينمائياً بالدول العربية.ويأتي هذا النجاح استكمالاً لتربع الفنان كريم عبد العزيز على قمة الإيرادات السينمائية خلال السنوات الماضية بعدد من الأفلام ومن أبرزها "الفيل الأزرق 2، كيرة والجن".ودارت أحداث فيلم "المشروع X" حول عالم آثار يعمل على مشروع متعلق بالطاقة داخل غرفة سرية بالهرم الأكبر، ليدخل بعدها في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها، ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص ويبدأ في الاستعانة بهم خلال رحلته التي تمتد في أكثر من دولة بينما يحاول إصلاح حياته المضطربة وعلاقته مع ابنته.وشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، هنا الزاهد وعدد كبير من الفنانين، وجاء الفيلم من تأليف أحمد حسني ومن إخراج بيتر ميمي.وعلى مدار سنوات نجح الفنانفي أن يكون أحد أبرز النجوم الذين حققت أفلامهم إيرادات تجاوزت الـ100 مليون جنيه خلال السنوات الأخيرة، كما أنه أول نجم تتصدر 4 أفلام من بطولته نادي المائة في إيرادات السينما المصرية.والأفلام التي حقق من خلالها النجمإيرادات تخطت الـ100 مليون جنيه هي "الفيل الأزرق 2" والذي تم عرضه عام 2019 وتجاوزت إيراداته الـ103 ملايين جنيه.كما جاء من ضمنهم أيضاً فيلم "كيرة والجن" والذي تم عرضه عام 2022 وشارك ببطولته النجم أحمد عز، وقد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 120 مليون جنيه، واختتم القائمة فيلم "بيت الروبي" والذي تم عرضه عام 2023 وشارك ببطولته كريم محمود عبد العزيز، نور، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه.