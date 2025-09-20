مد يده من بعيد .. هكذا تصرف راغب علامة خلال حفله الأخير بمهرجان مراسي

هكذا تصرف راغب علامة في حفله !

راغب علامة يتحدث عن زوجته: "لم تحسن الاختيار"

حفل راغب علامة في مراسي

راغب علامة ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 11:08 مساءً - أحيا النجم اللبنانيحفلاً غنائيًّا كبيرًا حمل شعار "كامل العدد"، والذي يُعد أولى حفلات احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان "ليالي مراسي"، الذي يُقام تحت رعاية "مراسي البحر الأحمر".وخلال الحفل، اكتفى النجم اللبناني راغب علامة بالترحيب بجمهوره من على المسرح، وذلك بمَدّ يده من بعيد؛ وذلك بعد الجدل الذي أثاره بعدما قررت نقابة المهن الموسيقية منعه من الغناء في مصر، قبل أن يحضر إلى النقابة للتحقيق معه في واقعة حفله الأخير بالساحل الشمالي.كما ظهر في الحفل وهو يرقص مع الجمهور ويتقبَّل منهم الهدايا؛ مؤكدًا على مدى قربه من جمهوره ومحبته له قائلاً: "وأنا على المسرح، أنا والجمهور حتة واحدة".وعن جدل تصريحاته الأخيرة حول علاقته بزوجته السيدة جيهان علامة، وأنها ربما لم تحسنِ الاختيار، قال علامة خلال لقائه مع موقع "ET بالعربي": "أنا كنت بهزر طبعًا، وهي عارفة أنها أحسنت الاختيار، لكن أنا أحسنت الاختيار أكثر".وأكمل: "أنا فخور بزوجتي، وكنت أمزح عندما قلت إنها لم تحسن الاختيار، وهي عندها راغب فقط، أنما أنا عندي جيهان وجمهوري، يعنى جمهوري واخد جزء من حياة جيهان، والست دائما ترغب أن يكون زوجها دائمًا لها وحدها، والكلام كله كان هزار ولكن هناك دائمًا أشخاص يترصدون لي على الكلمة".اطلعوا على راغب علامة: منعي من الغناء في مصر بمثابة حكم إعدام.. ومصطفى كامل ينفعل على الهواءوكان النجمقد علَّق على علاقته بزوجته جيهان علامة خلال حوار طريف جمعه سابقًا مع جمهوره، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على "إنستغرام"؛ رد من خلاله على أسئلة جمهوره التي وجهها له، وتحدَّث فيه عن علاقته بزوجته السيدة جيهان علامة، مؤكدًا أنها إنسانة رائعة وأن علاقتهما تقوم على المحبة والود والاحترام المتبادل، حيث قال وقتها: "جيهان زوجتي إنسانة جيدة جدًا، وزوجة صالحة، وأم ممتازة جدًا، وأنا أحسنت الاختيار بصراحة، وربما هي ما أحسنت الاختيار، لكني ممتن لوجودها في حياتي".قدمحفلاً "كامل العدد"، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه، أبرزها: "اللي باعنا، في كتير حلوين، قلبي عشقها، ترقيص، طب ليه؟، مغرم يا ليل، الحب الكبير، سهروني الليل"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالرقص والغناء.في الإطار ذاته، شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول الفنان، بعدما قررتمنعه من الغناء في مصر، قبل أن يحضر إلى النقابة للتحقيق معه في واقعة حفله الصيفي بالساحل الشمالي.حيث انتهت أزمة راغب علامة مع نقابة المهن الموسيقية عندما أُقيم مؤتمر صحفي بحضور الفنان اللبناني في مقر النقابة يوم 12 أغسطس الماضي، بعد استدعائه للتحقيق من قبل نقيب الموسيقيين المصري مصطفى كامل؛ على خلفية ما حدث في الحفل من تصرُّفات لا تتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.وحضر الفنانجلسة التحقيق التي تمت أمام وسائل الإعلام وبحضور نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وباقي أعضاء مجلس الإدارة. وفي بداية المؤتمر، وصَف النقيب استدعاء راغب للتحقيق بأنه ضرورة مؤسسية لا يمكن تجاوزها، مؤكدًا أنه لن يمنح أي تصاريح لحفلات الفنان في مصر قبل انتهاء التحقيق.

وأعرب راغب علامة وقتها عن حبه وتقديره لنقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه يحترم النقيب وقرارات النقابة التي صدرت، ولا توجد خلافات بينه وبين مصطفى كامل، قائلاً: "النقابة، حتى إذا لم أكن عضوًا فيها، فهم بالنسبة لي عائلة فنية، وأنا سعيد بوجودي هنا"، ومازحًا قائلاً: "لو كان النقيب دعاني وقال وحشتني لكنت جئت، ليس بالضرورة وجود تحقيق".

مطالب راغب علامة لمنظمي الحفلات

ودافع راغب علامة عن موقفه في المشهد الذي نال انتقاد نقابة المهن الموسيقية متمثلة في نقيبها مصطفى كامل، قائلاً: "في ناس طلعوا على المسرح، وأنا ما بعرفش أصد الناس، والمفروض الجهة المنظمة يحمونا من المواقف دي المحرجة ليا وللنقابة. أنا بقدر محبة الناس كثير، ولكن المسرح لازم يكون مساحة للفنان يغني. والنهاردة من النقابة بقول لكل الجهات المنظمة أن يكون المسرح مساحة للغناء وللفرقة الموسيقية فقط، وأن يوجدوا مكانًا آخر لالتقاط الصور بعيدًا عنه".

