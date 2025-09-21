وفاة حمد المزيني الذي قدم أعمالًا لا زالت باقية بذهن محبي الدراما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - توفى الفنان حمد المزيني اليوم الأحد، عن عمر يناهزٍ 80 عامًا، بعد معاناة مع المرض. وكان الفنان فايز المالكي قد أعلن الخبر عبر صفحته على منصة x وكتب بتغريدة نشرها: "انتقل إلى رحمة والدنا وحبيبنا الفنان حمد المزيني والصلاة عليه في مسجد الراجحي العصر أسال الله العظيم له الجنة عظم الله أجر أهله ومحبيه والحمد لله على كل شي".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاته ونعاه عدد من أهل الفن.

الفنان الراحل حمد المزيني في سطور

الفنان الراحل حمد المزيني هو ممثل وكاتب ولد في عنيزة، وشارك في العديد من الأعمال خلال مسيرتة الفنيه سواء الدرامية أو المسرحية أو السينما، وكان الراحل قد قدم أعمالًا لا زالت باقية بذهن محبي الدراما السعودية وشارك بالكثير من الأعمال الجميلة.

ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسل "يا كد مالك خلف"، "مقالب من الحياة"، "اللي خذته المدينة"، "رفاقة درب"، "الأمل المفقود"، "الغربال"، "لينة"، "العائلة"، "عائلة أبو رويشد"، "زمن المجد"،"عودة الطيور"، "السحارة "،"شكراً يا "، "المشهد الأخير"، "المتقاعد"، "خارطة أم راكان"، "بيوت نادمة"، "أبو شلاخ البرمائي"، "عقاب"، "بيني وبينك"، "يا ناس يا هوه"، "كلنا عيال قرية "، "قلب أبيض "، "عقاب"، "عسى ما شر"، "جاري يا حمودة"، "المقطار"، "أسوار "، "الساكنات في قلوبنا"، "هوامير الصحراء"، "بيني وبينك"، "أحلام رابح"، "أبجد هوز"، "وش وشه"، "غشمشم"، "شيكات"، "بيني وبينك"، "أسوار"، "ماشي"، "طاش ما طاش"، "سواق المعازيب "،"نساء من زجاج"، "من الآخر"، "كلام الناس"،"طالع نازل"، مضارب بني قرقاص"، "هشتقه"، "سكتم بكتم"، "الخطاف"، "خميس بن جمعة"، "بنق"، "حصاد الزمن"، "مستر كاش"، "شباب البومب"، "سناب شاف"، "عوض أباً عن جد"،"هايبر لوب"، "العاصوف"، "كلام الناس "، "إسعاف"، "طاش العودة"، و"بنات الثانوي"

كما قدم سهرات تلفزيونه منها "حمود ومحيميد"،"الأستاذ موهوم"، "أبيض وأسود".

وكذلك شارك المزيني بعدد من الأفلام السينمائية كان منها فيلم "حنين"، "هدى"، "شرابيك"، "حكم نهائي". "أيام العسل"، و"راعي الأجرب".

كما شارك عبر المسرح من خلال عدد من المسرحيات كان منها مسرحية" آخر المشوار "،"المهابيل "،"عودة حمود ومحيميد "،"ولد الديرة"، "قدر وحبر"، و"وش أخبارك؟".

آخر عمل عُرض للفنان الراحل حمد المزيني

وكان آخر عمل عُرض للفنان حمد المزيني هو مسلسل "أم 44" بالموسم الرمضاني 2025، الذي دارت أحداثه حول خوض ثماني نساء في الرابعة والأربعين من العمر العديد من التحديات الحياتية معًا، على المستوى الأسري والعاطفي والمهني، وتسعى كل واحدة منهن لتعزيز الاستقرار في حياتها على كافة الأصعدة، وتحقيق طموحاتها قبل فوات الأوان. والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ المثنى صبح، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانه سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس قمر، عبير أحمد، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، حمد المزيني، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي.

