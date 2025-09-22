بحضور أحبائهما.. ملك وليلى أحمد زاهر تحتفلان بتخرجهما في الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - احتفلت الفنانتان الشابتان ملك وليلى أحمد زاهر بتخرجهما في الجامعة، وسط أجواء عائلية مميزة، حيث شاركهن هذه اللحظة المميزة كل من والدهما النجم أحمد زاهر ووالدتهما مدربة التمثيل السيدة هدى، وزوج ليلى المنتج والفنان هشام جمال، ليكونوا جميعاً بجانب الشقيقتين في هذا اليوم الاستثنائي.

أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه في الجامعة

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Zaher (@ahmedzaherofficial1)

تفاعل الجمهور والنجوم مع الفيديو

وثَّق الفنان أحمد زاهر من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لحظات تخرج ابنتيهفي الجامعة معبراً عن مدى سعادته وفخره بهما، وعلق على الفيديو قائلاً: "مليون مبروك لـعلى التخرج فخور بيكم أوي رحلة طويلة بس عديتوا بنجاح وتفوق بحبكم أوي شرفتوني يا أحلي ملوكة ولولا في الدنيا".لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل كل محبي وجمهور عائلة زاهر، وسط إشادة بالأجواء العائلية الجميلة والمشاعر الصادقة التي جمعت أفراد الأسرة، حيث حرص عدد من النجوم على تهنئة النجمبتخرج ابنتيه، وكان في مقدمتهم الفنانة كارمن سليمان، فكتبت: "ألف مليون مبروك يا حبيبي، يا رب من نجاح لنجاح، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم"، كما علقت هبة مجدي التي كتبت رسالة تهنئة قالت فيها: "ألف ألف مبروك، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم" وغيرها العديد من التعليقات.

ليلى أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها

تألق ملك وليلى أحمد زاهر على المستوى الفني

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

ومن جانبها حرصت ليلى أحمد زاهر بالرد على والدها من خلال خاصية التعليقات حيث كتبت: "نحبك يا أبي وحبيبي، ربنا يخليك لينا يارب يا أحلى أب في الدنيا".وعلى الصعيد الفني تواصل النجمتانتألقهما، حيث شاركت ملك أحمد زاهر مؤخراً في مسلسل "أزمة ثقة"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة وتم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وهو من بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير، سمير بدير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

وتدور قصة المسلسل في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأساً على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات، خصوصاً تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء، ويجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط التي تجمعهم، في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تهدد بتفككهم.

وعلى مستوى السينما خاضت ملك تجرِبة فنية جديدة ومختلفة، وذلك من خلال مشروعها الفني الأول كمُخرجة لفيلمٍ جديد، بالتعاون مع فريق أكاديمي. والذي يحمل اسم "شنطة سفر".

فيلم "شنطة سفر" إخراج ملك زاهر، التي شاركت في تأليفه أيضاً مع مريم طارق، ومنتج منفّذ ليلى أحمد زاهر، ومخرج منفّذ جنا حازم، وسلمى العراقي، ومدير تصوير جمال الغربي. والمفاجأة أنها لا تقوم بالتمثيل خلال الفيلم، بينما يظهر خلاله الفنان مصطفى عماد كممثل.

View this post on Instagram A post shared by Malak Zaher ملك زاهر (@malak.ahmed.zaherr)

عودة فنية لليلى أحمد زاهر بعد الزواج

https://www.instagram.com/p/DN3QhwO2Ily/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN3QhwO2Ily/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN3QhwO2Ily/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في سياقٍ آخر، استعادت الفنانةنشاطها الفني من جديد بعد إجازة الزواج التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية، من خلال مشاركتها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، من خلال حكاية جديدة بعنوان "هند"، يشارك في بطولتها إلى جانب، كلٌّ من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من تأليف هند عبدالله، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

على جانبٍ آخر، تشارك الفنانة ليلى أحمد زاهر في مسلسل آخر بعنوان "ولد وبنت وشايب"، وهو عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية، التي تقدّمها زينة عبدالباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions.

والمسلسل من بطولة: أشرف عبد الباقي، إنتصار، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني، علاء عرفة، فادي السيد، وتأليف محمد بركات، وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبدالنبي.

