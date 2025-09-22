مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن لجان تحكيم دورته الثالثة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 05:09 مساءً - كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن لجان تحكيم مسابقات دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر الجاري.

لجان تحكيم الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة

وبحسب البيان الذي نشره المهرجان، على صفحته الرسمية بموقع " الفيسبوك" فان الموسيقار الدكتور راجح داود، سوف يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من الممثل الروسي دانيل تيابين، المخرج البحريني بسام الزوادي، المخرج الألماني مايكل فيتير، والنجمة المصرية نيرمين الفقي.

بينما تترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وتضم في عضويتها المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار

فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وتضم في عضويتها الفنان المصري إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي.

محمد الباسوسي: هذا مايميز لجان تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان

قدري الحجار: منافسة 52 فيلماً في مسابقات المهرجان

و البيان ذاته، ذكر السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن لجان تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان تتميز بالتنوع في التخصصات الفنية، مشيراً إلي أنه لأول مرة يترأس موسيقار كبير لجنة تحكيم دولية في مهرجان سينمائي عربي، وعن هذا الأمر وقال: "غالبا قد يكون المؤلف الموسيقي عضوا بلجان التحكيم بينما في مهرجان الغردقة إيمانا منا بقيمة وقامة الدكتور راجح داود وأهمية الموسيقي التصويرية في إيصال رسالة الفيلم تواصلنا مع الموسيقار الكبير ليترأس اللجنة ووافق علي تولي المهمة ونعتز بذلك جدا"ًبدوره لفت الكاتب قدري الحجار مدير المهرجان إلي أن لجان التحكيم بدأت فعليا منذ أيام مشاهدة الأفلام وتستكملها خلال المهرجان، موضحاً أن إدارة المهرجان حرصت علي أن تكون المشاركات العربية ممثلة في جميع لجان تحكيم المسابقات، لافتًا إلي أن عدد أفلام مسابقة الأفلام الطويلة وصل إلي 9 أفلام، و عدد أفلام مسابقة الأفلام القصيرة إلي 22 فيلما و أفلام مسابقة الطلبة الي 21 فيلم.

