من البراءة إلى الانتقام.. رحلة تحول نور إيهاب في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

اضطرابات نفسية

رحلة انتقام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - تكشف النجمة الصاعدةعن قلبها القاسي الذي يحمل نية قوية للانتقام خلف وجهها البريء، عندما تفاجئنا بأن محاولاتها للتقرب من كريم (يوسف عمر) واحتياجها له كصديق وبديل لطبيبها النفسي، ما هو إلا خطة محكمة لإلحاق الأذى به انتقاماً من والده، وذلك ضمن أحداث قصة "" بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".تثبت نور إيهاب قدرتها على التلون وتمكنها من أدواتها التمثيلية، بأدائها اللافت في قصة ""، بتجسيدها لشخصية نور التي تعاني من اضطرابات نفسية، تسببت في وجودها العديد من التراكمات على مدار حياتها، والتي بدأت بوفاة والدها، لتبحث عنه في كل من تقابله، فتقع ضحية لهم في كل مرة.لكن هذه المرة تقرر ألا تكون الضحية، فبعد خروجها من المصحة النفسية تبدأ رحلة الانتقام من رامي صاحب الشركة التي كانت تعمل بها والذي يكبرها كثيراً وكانت تتخذه كأب لها، لكنه يستدرجها وينفرد بها في بيته ليقوم باغتصابها، ما أصابها بصدمة نفسية شديدة أدت لدخولها المصحة.تفكر نور في الانتقام من رامي في أعز ما يملك وهو ابنه كريم (يوسف عمر)، بأن استأجرت شقة بجواره، واقتربت منه وأوهمته بأنها تشعر بالراحة في الحديث معه، يحبها كريم لكنها تطلب منه أن يظل صديقها المقرب والبديل للطبيب النفسي، ويوافق كريم على ذلك تعاطفاً مع حالتها، خاصة بعد أن بدأت تحكي له عن أسرارها، وعما حدث من رامي، من دون أن تذكر له اسمه، يتأثر كريم تأثراً شديداً ويقوده شعوره بالغضب والحزن على نور بأن يحثها على الانتقام من هذا الرجل، وباستعداده بمشاركته لها في الانتقام، فإلى أي مصير يقودها غضبها ورغبتها في الانتقام؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقات القادمة من المسلسل.تعد حكاية "نور مكسور" ضمن 7 حكايات يقدمها مسلسل ""، ومن تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري، بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، تقى حسام وحازم سمير.