جيجي حديد تحتفل بيوم ميلاد ابنتها على طريقتها الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:08 مساءً - خلال الساعات الماضية خطفت جيجي حديد الأنظار من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام"، حيث شاركت عدد من الصور لابنتها خاي إحتفالًا بيوم ميلادها.

جيجي حديد تُشارك مجموعة صور للإحتفال بيوم ميلاد إبنتها

وخلال خاصية "ستوري" حسابها على إنستغرام، نشرت جيجي حديد عدد من الصور التي ظهرت فيها ابنتها "خاي" بإطلالة مُميزة جمعت بين البراءة والأناقة، فيما ظهرت والدتها وهي تجلس بجانبها وعلى وجهها ابتسامة، وعلقت على الصورة: "فتاتي اليوم تبلغ الخامسة من العمر"، كما كتبت رسالة جاء فيها: "يوم ميلاد سعيد لأعظم حب وأجمل هدية في حياتي".

جيجي حديد و ابنتها - الصورة من حسابها الخاص على إنستغرام

وفي إحدى الصور ظهرت جيجي حديد وهي تحمل طفلتها بحنان، وبالطبع حافظت خلال الصور بإخفاء وجه وملامح إبنتها.

جيجي حديد وإبنتها - الصورة من الحساب الخاص لها على إنستغرام

جيجي حديد تحتفل بيوم ميلادها في حفل ميت غالا

يُذكر أنه في مايو الماضي نشرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد مجموعة من الصور الخاصة لها وهي تحتفل بيوم ميلادها مع حبيبها النجم الشهير برادلي كوبر خلال حضورها حفل ميت غالا 2025، والتي ظهرت خلالها على السجادة الزرقاء.

يُمكنكم قراءة: بيلا حديد تنشر صورًا من المستشفى وتعتذر عن غيابها الفترة الأخيرة

وقد خطفت جيجي حديد الأنظار بفستان ذهبي أنيق، وتسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ، وقد صممت لها غابرييلا كاريفا جونسون الفستان خصيصًا لهذه المناسبة، وهو مستوحى من فستان لمصممة الأزياء الرائدة زيلدا وين فالديز، وكانت هذه لافتة من حديد لتكريم فالديز.

وعبرت حديد خلال تصريحاتها على السجادة الزرقاء عن سعادتها، ووجهت نصيحة للجمهور بمناسبة بلوغها الثلاثين وقالت: "قل ما تفكر فيه عندما تفكر فيه".

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

أما عن فستانها قالت: "إنه تكريمًا بزيلدا وين فالديز، التي كانت مصممة أزياء في أواخر الأربعينيات. تدربت على يد عمها في متجره لخياطة الملابس الرجالية، ثم افتتحت متجرها الخاص في واشنطن هايتس".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».