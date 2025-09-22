القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:08 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، القبض على المطربة الشعبية بوسي، أثناء مغادرة البلاد متجهة إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها.

سبب القبض على المطربة بوسي

‏وبحسب مصادر أمنية، فقد تمكن رجال مباحث مطار القاهرة من إيقاف المطربة بوسي خلال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى دبي، حيث جرى التحقق من شخصيتها ومراجعة بياناتها عبر الأجهزة الإلكترونية، ليتبين وجود قرار من النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد، بالإضافة إلى صدور ثلاثة أحكام قضائية واجبة التنفيذ بحقها.

وأوضحت المصادر أن الأحكام تتعلق بقضايا مالية وخلافات قانونية كانت المطربة بوسي طرفًا فيها خلال السنوات الماضية، وهو ما استدعى إدراج اسمها على قوائم المنع من السفر، إلى حين تنفيذ العقوبات أو تسوية النزاعات المرتبطة بها.



‏وعلى الفور، جرى التحفظ على المطربة بوسي داخل المطار، ومنعها من استكمال رحلتها، وتم اقتيادها إلى مقر أمني داخل المطار، لحين إنهاء إجراءات ترحيلها وتسليمها إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.

وشددت المصادر أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تتعامل بحزم مع مثل هذه الحالات، وأنه لا استثناء في تنفيذ قرارات المنع من السفر الصادرة من النيابة العامة أو الجهات القضائية.

بوسي تغني الأغنية الدعائية لفيلمي "الشاطر" و"أحمد وأحمد"

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مؤخرًا أغنية "الشقاوة" بمشاركة المطرب سعد لمجرد، كأغنية دعائية لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب الذي انطلق في دور العرض السينمائي يوم 16 يوليو الماضي، وجاءت الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وقد حققت انتشارًا كبيرًا بعد طرحها بالتزامن مع عرض الفيلم.

ولم تكتف بوسي بغناء الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" بل غنت أيضًا أغنية فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي، والمعروض حالياً فى دور العرض، وجاءت الأغنية بعنوان "يا أحمد" وغنتها ديو مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر عمار خاطر.

