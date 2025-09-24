مسلسلات رمضان 2026.. أمير كرارة يعود لمخرج بطولاته الأولى وبرامجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - حجز الفنان أمير كرارة مكانه مبكرًا في منافسات موسم دراما رمضان 2026، بعد التعاقد على بطولة مسلسل جديد من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي، فيما لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للعمل حتى الآن، ليأتي هذا المسلسل ويُسجل عودة كرارة إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه عن الموسم الماضي، إذ فضّل حينها الحصول على إجازة من الدراما والاكتفاء بالتواجد في السينما.
وتدور أحداث العمل في أجواء من الرعب والتشويق، حيث يجسّد كرارة شخصية "حسن" - بودكاستر متزوج من آية سماحة - يعيش هاجس البحث في أسرار الماورائيات وتحليلها، لتتشابك حياته مع أحداث غامضة ومثيرة. ومن المقرر عرض المسلسل قبل نهاية العام الجاري.
فيلم "الشاطر" ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث يظهر كرارة في شخصية أدهم، الذي يخوض رحلة بحث عن شقيقه برفقة صديقه "فتوح" الذي يلعب دوره مصطفى غريب. وخلال الأحداث، يتعرف إلى "كارمن" التي تقدمها هنا الزاهد، لتتغير مجريات حياته بالكامل، ويجد نفسه في سلسلة من المطاردات والمواقف الكوميدية المثيرة بين مصر وتركيا.
عودة التعاون مع المخرج محمد بكيريعود أمير كرارة في مسلسله الجديد، إلى العمل مع المخرج محمد بكير الذي قدم معه كرارة بطولاته الدرامية الأولى والتي انطلق من خلالها ليكون واحدًا من أبرز نجوم الدراما المصرية والعربية، بدءًا من مسلسل "المواطن X" عام 2011، مروراً بـ"طرف ثالث" عام 2012 الذي رسخ مكانة كرارة كبطل أول، وصولاً إلى "حواري بوخاريست" عام 2015.
شراكة ممتدة من الدراما إلى البرامجوبعد سنوات من الابتعاد، يعود الثنائي للتعاون هذا العام من خلال عملين متتاليين: هما "ظروف غامضة"المقرر طرحه عبر إحدى المنصات الرقمية، والمسلسل الرمضاني الجديد، لتتجدد بينهما الشراكة الفنية التي لم تقتصر في السابق على الدراما فقط، بل امتدت أيضاً إلى البرامج التلفزيونية مثل "الخزنة" عام 2013، "الحريم أسرار" عام 2015، وأخيراً برنامج "سهرانين" بمواسمه المتعددة.
أمير كرارة وأول تجربة في دراما المنصات الرقميةوفي سياق متصل، يخوض أمير كرارة أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية عبر مسلسل "ظروف غامضة" الذي يتألف من 10 حلقات، من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.
"الشاطر" آخر أعمال أمير كرارة السينمائيةوعلى الصعيد السينمائي، يعيش أمير كرارة حالة من الانتعاش بعد النجاح الكبير لفيلمه الأخير "الشاطر"، الذي حقق إيرادات اقتربت من 110 ملايين جنيه منذ طرحه في دور العرض يوم 16 يوليو الماضي، ليصبح الأعلى إيرادات في مسيرة كرارة السينمائية متجاوزًا ما حققه فيلم "كازابلانكا" الذي كان قدة وصل إلى 80 مليون جنيه في شباك التذاكر عام 2019.
آخر أعمال أمير كرارة الرمضانيةقدم أمير كرارة آخر أعماله في الموسم الرمضاني، مسلسل "بيت الرفاعي" والذي عرض في رمضان 2024، ودارت أحداثه حول ياسين الذي يُتهم بقتل والده محمود الرفاعي، ويصبح هاربًا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوءًا حينما يحل فاروق ابن عم ياسين محل عمه محمود، ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء، ويحاول بكل الطرق توريط ياسين في كل القضايا.
