تحالف العزم يؤكد احترامه لقرارات الإطار التنسيقي

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، إن "المجلس السياسي عقد اليوم اجتماعا في مقر تحالف عزم..، ونؤكد انه لم يتم الاتفاق داخل الاجتماع على البيان المتداول والمنسوب الى المجلس".وأضاف "نؤكد احترامنا الكامل لقرارات الاطار التنسيقي وثقتنا بوعيه وادراكه لحساسية المرحلة".

يشار الى أن الإطار التنسيقي أعلن، السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء.