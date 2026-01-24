انت الان تتابع خبر الحسم: بيان المجلس السياسي الوطني لم يصدر بالاجماع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، "يؤكد تحالف الحسم الوطني بأن البيان الصادر باسم المجلس السياسي الوطني لم يصدر باجماع جميع أعضائه، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي جميع الأعضاء، وإنما يمثّل وجهة نظر وموقف أعضاء معينين هم من أصدروا البيان".

وأضاف البيان أن "التحالف يؤكد على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعدم تعميمها، لذا اقتضى التنويه بهذا الصدد".

وكان بيان صدر عن المجلس السياسي، جاء فيه رفض تقديم مرشح جدلي ارتبط اسمه بأيام الأزمات.

يشار الى أن الإطار التنسيقي أعلن، السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء.