سارة أبي كنعان توجه رسالة رومانسية إلى زوجها وسام فارس: أحبك للأبد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:05 مساءً - وجهت الفنانة سارة أبي كنعان رسالة حب مطوّلة لزوجها الفنان وسام فارس شاركتها مع جمهورهما ومتابعيهما من خلال نشرها مرفقة إياها مع مجموعة من صورهما عبر حسابها على إنستغرام من حفل الموريكس دور بدورته الـ 25 الذي جرى مؤخرًا في صالة السفراء في كازينو لبنان حيث تم تكريم العديد من الفنانين والكتّاب والمخرجين والمنتجين في حدث فني بارز يجري كل عام. ومن ضمن المكرمين، الفنان وسام فارس الذي فاز بموريكس الممثل اللبناني دور أول عن "العميل" و"بالدم". في الحفل نفسه، عبّرت الفنانة سارة أبي كنعان عن سعادتها بفوز زوجها بالجائزة ولكنها لم تكتف بذلك إنما أرادت التعبير أكثر فأكثر عن سعادتها من خلال منشور مليء بالحب والرومانسية.

سارة أبي كنعان: إليك يا وسام



لا توفّر الفنانة سارة أبي كنعان للتعبير عن حبها الكبير لزوجها الفنان وسام فارس. فهي تخصّه دومًا بأجمل العبارات عبر حسابها على إنستغرام رغبة منها في الإعلان عن حبها الكبير له على الملء. ومؤخرًا حصد الفنان وسام فارس موريكس الممثل اللبناني دور أول عن مسلسلي "العميل" و"بالدم". وعبر حسابها على إنستغرام نشرت مجموعة صور جمعتها به من أجواء حفل الموريكس دور، وصورة للجائزة وعلقت سارة أبي كنعان على الصور برسالة رومانسية تحدثت من خلالها عما يعنيه لها في حياتها ومدى حبها له، جاء فيها: "إليك يا وسام... الرجل الذي يحوّل الأحلام إلى قصص، والقصص إلى تاريخ. إليك... موهبتك، قلبك، تفانيك. في تلك الليلة، رأى العالم أخيرًا ما عرفته دائمًا... لكن الجزء الذي أعتز به أكثر هو الجانب الذي أراه وحدي. إليك... إخلاصك كأب، وشغفك كممثل، وقوتك التي لا تتزعزع كشريك وزوج، كلها كنوز أشهدها كل يوم. ومهما حاولتُ التعبير عنها بكلمات، فلن يفهم أحدٌ حقًا ما أراه أبعد من عينيك، أبعد من حضورك، أبعد من المسرح، أبعد من الشاشة. أنت تستحق هذه الجائزة، وتستحق أكثر من ذلك بكثير. إليك... إلينا... أحبك للأبد".

وسام فارس: كيف لا أفوز وهي تساندني؟

وكان الفنان وسام فارس نشر أيضًا عبر حسابه على إنستغرام صورًا جمعته بزوجته الفنانة سارة أبي كنعان من أجواء حفل الموريكس دور، ووجّه لها الشكر لدعمها له في حياته وصولًا لفوزه بجائزة الموريكس دور قائلًا لها:" كيف لا أفوز وهي تساندني؟ دعمك وإيمانك بي هو السبب الوحيد الذي جعلني الرجل الذي أنا عليه اليوم. أحبك إلى الأبد".

تكريم وسام فارس في حفل الموريكس دور



وكان الممثل وسام فارس كرّم في حفل الموريكس دور الذي جرى مؤخرًا. ولدى صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة وإلقاء كلمة، لحقت به زوجته الفنانة سارة أبي كنعان لتهنئته. وكانت عيناها تشعّان ببريق السعادة. من جهته، هنأه الفنان ومقدم الحفل وسام حنا على فوزه بالجائزة قائلًا له:" ألف مبروك للفنان الصديق أول جائزة له بمسيرته الفنية".

وبعد نيله الجائزة، ألقى وسام فارس كلمة جاء فيها: "شكر كبير للموريكس دور وللشقيقين الدكتور زاهي والدكتور فادي حلو. أعتذر من الجميع فأنا أشعر بالتوتر لأنها الجائزة الأولى التي أفوز بها في حياتي وصودف أن هذه الجائزة الأولى لي كانت في الموريكس دور وببلدي لبنان. أشكر لجنة التحكيم وإلسي بدور وشكر كبير للأستاذ جمال سنان وعائلة إيغل فيلمز، جويل بيطار، المخرج فيليب أسمر، الكاتبة نادين جابر وعائلة أم بي سي الكبرى وأساتذتي وزملائي شركاء النجاح. أنا فخور بوقوفي أمامكم. كل من يعرفني يعرف كم صعب عليّ التعبير عن مشاعري وأحاسيسي. أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكري لكل إنسان كان له تأثير بحياتي المهنية والشخصية ولضيعتي "عبرين" وأهلها، ولوالديّ اللذين كانا الداعم الأول لي منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها الدخول إلى المعهد، أشكر ابنتي ياسمين التي منذ ولادتها، أصبح لديّ هدف في حياتي. أعتذر منكِ ابنتي لأنني أضطر أن أبتعد عنك فترات أثناء التصوير، ربما الآن لن تستطيعي فهم غيابي عنك وقت التصوير ولكن أتمنى عندما تكبرين أن تتفهمي ذلك وتكونين فخورة بي كما أنا فخور بك، وأشكر أيضًا أهم إنسان بحياتي وهي زوجتي توأم روحي وصديقتي وشريكتي بالنجاح والفشل والفرح والحزن وحسابي بالبنك. أقول لك سارة من الآن لآخر العمر هذه الجائزة ستبقى ذكرى أنه لولا وجودك بقربي ما كنت لأقف الآن هنا". وما أن انتهى وسام فارس من إلقاء كلمته حتى اقتربت منه زوجته سارة أبي كنعان وقبّلته وقالت له: أحبك".

