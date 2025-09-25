خمس عشرة سنة بلا مشرط… اكتشفوا سرّ لانا ديل راي الجمالي

ردّت المغنّية لانا ديل راي على تعليق أحد المعجبين بها الّذي قال إنّ “أنفها الطّبيعيّ كان مثاليًّا جدًّا”، لتوضح حقيقة خضوعها للإجراءات التّجميليّة.

كشفت لانا أنّ أنفها لم يخضع لأيّة عمليّة جراحيّة، لكنّها أجرت إجراء تجميليّ غير جراحيّ للأنف، إذ استخدم طبيبها حشوة “لبناء جسر الأنف”، وهذا ما غيّر مظهره قليلًا.

وأوضحت لانا لجمهورها أنّها لم تخضع مطلقًا لأيّ عمليّة تجميليّة جراحيّة.

وكانت المغنّية البالغة من العمر أربعين عامًا (وُلدت باسم إليزابيث جرانت) تردّ في البداية على منشور على إنستغرام عن ألبومها المصغّر Kill Kill الصّادر عام ٢٠٠٨، عندما كانت تُعرف باسم ليزي جرانت.

وجاء في المنشور: “ليزي جرانت لن تُنسى أبدًا”، فردّت ديل راي: “أوه، هي لم تذهب إلى أيّ مكان، لا مزيد من ذلك.”

ثم أشرك أحد الحسابات المعجبين بلقطات شاشة على إنستغرام، وهذا ما دفع أحد المتابعين للتّعليق على مظهر ديل راي، قائلًا: “أنفها الطّبيعيّ كان مثاليًّا”.

ردّت ديل راي بعد ذلك لتوضح أن أنفها لم يخضع لأيّة عمليّة جراحيّة قائلة: “ولا مرّة دخلت تحت السّكين أو التّخدير في حياتي منذ خمسة عشر عامًا على التّوالي!!”، وأوضحت أنّ طبيبها أجرى إجراءً لمدة سبع دقائق باستخدام الحشوة لتشكيل جسر الأنف، وهذا ما غيّر مظهره.

وكانت ديل راي تشير إلى تصغير الأنف غير الجراحي، وهو إجراء تجميليّ يستخدم فيه الحقن بالحشوات الجلديّة لتغيير شكل الأنف موقّتًا، وفقًا لما ذكره مركز كليفلاند الطّبّيّ.