كيف وصفت إلهام علي المنافسة الفنية بين زميلاتها الفنانات السعوديات وبماذا شبهتهنَّ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - عبر صفحتها على منصة X، غرّدت الفنانة إلهام علي، مبيّنة وجهة نظرها حول ما يُقال عن المنافسة بين الفنانات السعوديات والمقارنة الدائمة بينهنّ لمعرفة من الأفضل. كما أوضحت رؤيتها للفنانات السعوديات، إذ شبّهتهنّ بمنتخب فني سعودي واحد، الجميع فيه ينافس من أجل هدف مشترك وهو الارتقاء بالفن السعودي. وأكدت أن هذا هو الهدف الأسمى، داعيةً الفنانات والفنانين إلى عدم الانشغال بمن هو الأول أو الأفضل، بل التركيز على أنهم جميعاً يمثّلون الفن السعودي، وبالتالي عليهم أن يجعلوا هدفهم الأول الارتقاء والنجاح بهذا الفن.

وكتبت إلهام علي: "أنا لا أؤمن بالمنافسة، وأتمنى نحن كزميلات أن نرتقي عن فكرة تعزيز هذه المنافسة. نحن نلعب في منتخب واحد.. المنتخب الفني السعودي".

تكريم إلهام علي في مهرجان "الفضائيات العربية"

حصلت الفنانة إلهام علي قبل أيام على جائزة أفضل ممثلة سعودية في مهرجان "الفضائيات العربية" بدورته الـ16، عن تجسيدها شخصية "وضحة" في مسلسل "شارع الأعشى". وقد دارت أحداث المسلسل خلال سبعينات القرن الماضي في حارة شعبية تُسمّى "الأعشى"، حيث تعكس القصة التغيرات التي شهدها المجتمع السعودي آنذاك، من خلال حياة الشقيقتين "عزيزة" و"عواطف" اللتين تعيشان صراع الحب والطموح والتمرد وسط مجتمع محافظ، إضافة إلى صداقتهما القديمة مع "وضحة" ابنة جارتهما، في مسعى لتحقيق أحلامهن. العمل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز وتأليف بدرية البشر، ومن بطولة إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، عائشة كاي، تركي اليوسف، لمى عبدالوهاب، آلاء سالم، إلى جانب مجموعة من الممثلين الآخرين.

موسم ثاني من مسلسل "شارع الأعشى" في رمضان المقبل

هذا ويستعد أبطال مسلسل "شارع الأعشى" الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2025، لتقديم الموسم الثاني للعمل "شارع الأعشى2" خلال رمضان 2026 وسيبدأ تصويره بشهر أغسطس 2025، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ الكاتبة والروائية بدرية البشر، وكان المسلسل قد وجد أصداء جيدة وتصدر الترند منذ عرض حلقاته الأولى برمضان وحقق نجاحاً باهراً وطالب الجمهور بموسمٍ آخر له خاصةً وأن نهاية العمل كانت مفتوحة مما جعلت الجهه المنتجة للعمل تكشف عن موسمٍ آخر وبتواجد نفس شخصيات الموسم الأول بالإضافة إلى شخصيات أخرى.