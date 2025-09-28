تعرفوا إلى تفاصيل حفلتين لـ عبد المجيد عبدالله بالكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - قدم الفنان عبد المجيد عبدالله، وُصفَت لدى رواد مواقع تواصل الإجتماعي، بـ ليلتين أسطوريتين عاشهما جمهور كبير من محبيه وعشاقة بالكويت، وأمتع جمهوره طرباً في ليالي وصفت بليلة "مجيدية" ومميزة و مختلفة من خلال حفلين من تنظيم شركة "إيفنتكوم" بإشراف ودعم فني من شركة "روتانا"، وتميز الحفل بديكور مميز بالمسرح وجمالية الإضاءة ودقة التنظيم في استقبال العدد الكبير من الجمهور، وذلك على مسرح "الكويت أرينا".

تقديم الحفل والأغاني التي شدى بها

قدم حفلالإعلامي علي نجم، وقد تفاعل جمهور المسرح بعد دخولبعاصفة من التصفيق والهتاف، وفي كل سهرة من الحفلين، قدمقرابة عشرين أغنية اختارها ضمن برنامج تضمن 40 أغنية أجرى عليها بروفات مع فرقته الموسيقية، جمع الحفل أغاني قديمة وحديثة، وكان الحفل بقيادة المايسترو وليد فايد.

بدأ عبد المجيد الحفل بأغنية قديمة وهي "كيف أسيبك" وتوالت بعدها الأغاني، حيث غنى تتنفسك دنياي، قبل أعرفك، إنسان أكثر، عايش سعيد، فزي له، استكثرك، عمري ما فكرت، هلا بش، يا بعدهم، الله بالأمانة، غلطة، رهيب، احكي بهمسك، ابن الأوادم، روحي تحبك، رهيب، يابعدهم كلهم، كما غنى صحيت من نومي، احكي بهمسك، أول حكايتنا، يا منيتي، الخاين الكذاب، وغيرها من الأغاني الجميلة للفنان.

مشاركة الفنان خالد الشيخ له بالحفل

ثم طلب عبد المجيد عبدالله من الفنان خالد الشيخ المتواجد في الحفل الصعود على المسرح ودار بينهما حوار طريف، حيث استعادا ذكريات الزمن الجميل، وقبل الغناء كشف خالد الشيخ سر المحبة التي ينعم بها صديقهقائلاً على المسرح: "إذا أحب الله مخلوقاً حبب خلقه فيه"، مضيفاً شهادة بحق شخصيةأمام الجميع، قائلاً: "بحجم الكون هو فن، وبحجم المجرات هو حب ووفاء، وبحجم العالم هو إخلاص وكرم".

وغنيا معاً بعد ذلك أغنية "طائر الأشجان" ألحان خالد الشيخ، من التراث اليمني، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ثم قدما أغنية "شويخ من أرض مكناس".

عبد المجيد عبدالله وخالد الشيخ- الصورة من المركز الاعلامي لـ روتانا

التقاء عبد المجيد عبدالله بالإعلام وماذا قال لهم؟

التمسك بالغناء باللهجة الخليجية

حرصقبل صعوده على المسرح على لقاء أهل الإعلام والسوشيال ميديا، وعبّر مجدداً عن حبه للجمهور الكويتي من خلال علاقة قديمة تربط بينهما، وقال لهم: " أنا عشت بين أهلها وأولادي كويتيين وأعتبر نفسي أنا كويتي، وأعتقد أيضاً أن بدايتي الإعلامية هي من الكويت".وكشف الفنانعن سر تمسكة بالغناء الخليجي وعدم غنائه بلهجات عربية أخرى قائلاً: "الجمهور العربي لا يحتاج أن أغني له بلهجات مصرية أو لبنانية أو سورية أو غيرها، أعتقد أنه يحب أن يسمعني بهويتي، والعكس نحن نحب أن نسمع الفنانين العرب بهويتهم".

وعن اختيار أغاني حفله قال للإعلاميين: "هذا أرشيفي أقدم منه الأغاني التي تلامس ذوق الجمهور الكويتي لأن ذوقه صعب، وبالتالي أحاول أن أتعايش مع هذا الذوق، وكشف حبه للجمهور الكويتي".

كما أكد سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى خلال لقاء عبد المجيد بالإعلاميين عن علاقة الفنان بالكويت:" هذا الحب المتبادل بين مطرب كبير وجمهور على مستوى عالٍ من الذائقة الفنية، حوّل الحفلين إلى سهرتين من الخيال كان النجاح حليفهما ليترجما حالة عشق بين نجم وجمهوره، ونحن روتانا سعداء بما تحقق من نتائج مذهلة هي البداية لجولة غنائية خليجية قادمة لعبد المجيد خططنا لها ستكون مليئة بالمفاجآت".

ميني ألبوم قادم

وفي ختام التقاءبالإعلاميين كشف لهم أيضاً مفاجأة، وهي أنه يحضر حالياً مع روتانا لميني ألبوم جديد سيرى النور قريباً بإذن الله.

