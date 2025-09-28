أحلام وأنغام تتبادلان رسائل المحبة التي تعكس عمق علاقتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - تبادلت الفنانة أحلام والفنانة أنغام رسائل محبة خالصة كشفت عن عمق الصداقة بينهما، وذلك بعد الصدى الواسع والنجاح المبهر الذي حققته أنغام في حفلها الأخير في العاصمة البريطانية لندن.

رسائل حب متبادله بين النجمتين

كانت البداية عندما نشرت أحلام صورة لأنغام خلال الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات إكس وكتبت عليها رسالة محبة كان نصها كالتالي: "عسى عمرك طويل وفرحتك دايمة، ربي يتمم شفاك ويديمك ويديم فرحتك وضحكتك ويجعلك شمعة تنور كل اللي حولينك، ويخليك لأولادك وأهلك ومحبينك ولنا وللفن اللي بتحبيه وحنا بنحبه منك يا أغلا أخت في الدنيا كلها، ومبروك لنا صحتك اللي هي أهم من كل شي وعساها دايمة ومبروك نجاحك اللي هو نجاح لنا وللفن العربي كله".

فأعادت أنغام نشر منشورها وكتبت تعليق قالت فيه: "يا حبيبتي ويديمك يا أجمل أخت وأحلى قلب في الدنيا ويفرحك بأولادك وتعيشي وتشوفي أحفادك ويبارك في صحتك"، لتعود أحلام وترد بتغريده جديدة وقالت: "ويخليك ليا يا نور عين أختك يا صوت مصر العظيمة أنغام، فخورة فيكي وخليكي قوية وخليني دايم أشوف ابتسامتك وضحكتك اللي تملا الدنيا حب وفن. إنتي بالنسبة لي مدرسة في كل حاجة، بحبك أوي أوي أوي".

تفاعل الجمهور مع هذه المنشورات وأبدوا سعادتهم بعلاقة الصداقة القوية التي تجمع النجمتين، وتمنى لهم الجميع استمرار هذه الصداقة، وأن تشهد الفترة القادمة تعاون فني بينهما.

أنغام ونجاح لافت في حفل لندن

تألقت الفنانة أنغام في حفلها الأخير الذي أُقيم يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح رويال ألبرت هول العريق في لندن، وقدمت لجمهورها والحضور باقة من أغانيها المميزة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، لتكون بذلك المطربة المصرية الوحيدة التي تقدم الغناء الطربي بعد الفنان عبد الحليم حافظ، وذلك بعد مرور 58 عام على حفله.

هذا الحفل يُعتبر ظهور مميز لأنغام، وذلك لأنه جاء بعد تعافيها من الوعكة الصحية الكبيرة التي مرت بها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وخلال الحفل، وجهت أنغام رسالة حب وتقدير لجمهورها الذي دعمها خلال محنتها الصحية، وأكدت على سعادتها بالدعوات الصادقة التي تلقتها والمحبة الكبيرة التي حصلت عليها من جمهورها خلال هذه المحنة.

"سيبتلي قلبك" أحدث أعمال أنغام

من جهةٍ أخرى، طرحت أنغام أغنية جديدة بعنوان "سيبتلي قلبك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة، لتكون بمثابة أول مشروع فني تُطلقه لجمهورها عقب الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

وبعد طرحه، أعرب الشاعر تامر حسين، عن سعادته البالغة لتعاونه الأول مع أنغام، قائلاً عبر حسابه على "إنستغرام": "أول تعاون فني بيني وبين الفنانة أنغام، وبقولها ألف حمد الله على سلامتك ورجوعك لجمهورك وحبايبك اللى اشتاقوا لأعمالِك".

