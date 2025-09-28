فيها إيه يعني.. تعرفوا إلى شخصيات الفيلم قبل طرحه بدور السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - تستعد دور العرض المصرية، لاستقبال فيلم "فيها إيه يعني" يوم 1 من أكتوبر من الشهر المقبل، ويضم العمل نحبة كبيرة من النجوم وهم: غادة عادل، ماجد الكدواني، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، وغيرهم. والعمل من تأليف وليد المغازي، ومن إخراج عمر رشدي حامد، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف إلى ملامح من الشخصيات التي سوف يقدمها نجوم الفيلم.

هكذا سيظهر أبطال ونجوم فيلم فيها إيه يعني

وخلال أحداث الفيلم يكون لكل نجم من نجومه ظهور مميز ومختلف، يطل النجم ماجد الكدواني في دور الأب الحنون الذي يُدعى "صلاح"، وهو رجل يعيش حالة من الصراع الداخلي بين واقعه الحالي وذكريات الماضي التي لا تفارقه ويفضل تذكرها دائماً، بينما تقدم الفنانة غادة عادل شخصية "ليلى"، التي تفضل العودة للماضي دائماً ولا سيما ذكريات الطفولة التي تمثل لها ذكرى طيبة، ولا تستطيع نسيانها أو تجاهلها رغم تقدمها في العمر ومرور السنوات.

وتقدم أسماء جلال شخصية "ندى"، الفتاة المهووسة بالأكل الصحي وفي الوقت نفسه ترغب في فرض سيطرتها على كل الأشخاص المحيطين من خلال نظام صارم، ليجد زوجها "علاء" –الذي يلعب دوره مصطفى غريب– نفسه دائماً ممزقاً بين رغبته في حياة عادية ورفضه الانصياع الكامل لقواعدها الصارمة.

تعود النجمة ميمي جمال في دور "نجية"، الأم القلقة التي لا تكف عن حماية ابنتها من كل ما يحيط بها، فيما تقدم الطفلة ريتال عبد العزيز شخصية "أمينة"، الحفيدة التي تحمل سر جدها وتصبح صديقة الجميع داخل الأحداث.

https://www.instagram.com/p/DPG70n_CvM9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPG70n_CvM9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPG70n_CvM9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الظهور الأخير لـ سليمان عيد

ولعل مايميز، أنه سيشهد ظهوراً خاصاً للفنان الراحل سليمان عيد، الذي كان له وجود محدود في البرومهات الدعائية للعمل.

ورحل الفنان سليمان عيد عن عالمنا يوم 18 من إبريل الماضي إثر أزمة صحية مفاجئة، مخلفاً حالة من الحزن والأسى في الوسط الفني وبين جمهوره الذي عشِقَ روحه المرحة وأداءه الكوميدي المتميز.

تفاصيل فيلم فيها إيه يعني

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا توجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل يجسده ماجد الكدواني، وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل، وتؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال، وهي ابنة الكدواني، وتجسد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.

يمكنكم قراءة: بعد تكريمها.. غادة عادل تكشف سبب بكائها وتعترف: ابني عبد الله سندي ودائماً جنبي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».