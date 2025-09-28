سعد الفهد يعلن قدوم "طفلتين" توأم وهكذا يعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - أعلن الفنان سعد الفهد عن قدوم طفلتين توأم له، ولم يتم بعد اختيار اسمين لهما، وشارك متابعيه صوراً لهما وعلق وكتب: "يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، الحمد لله له الفضل والمنة رزقت اليوم بطفلتين توأم ربي يحفظهم بحفظه ويرزقنا برهم آمين يا رب العالمين، ومازال اقتراح الأسامي مستمراً ".

كما هنأ حساب روتانا لايف عبر الإنستغرام الفنان سعد على المولودتين ونشر صورة له وكتب فيها: "مبروك ماجاك، جعلهما الله من مواليد السعادة وقرّ بهما أعينكما، ويرزقكم برّهما وصلاحهما".

وتفاعل معه متابعوه والفنانون وهنأوه على المولودتين وكتب له الفنان القطري عايل: "ما شاء الله ألف ألف مبروك يا بو فهد يتربون في عزك اخوي"، فيما هنأه الفنان عبدالله الطراروة وكتب له: "مبروك ما ياك يتربون بعزك إن شاء الله"، وبارك له الفنان سلطان الفرج وكتب: "ما شاء الله ألف مبروك يتربون بعزك"، وكتبت له الإعلامية الدكتورة أبرار علي المفيدي: "الله يحفظهم ويتربون بعزكم"، فيما هنأته الفنانة نورا وكتبت: "كيوت الله يحفظهم ويخليهم لك".

وكان الفنان سعد الفهد قد رزق بـ 2024 بطفلة وأسماها على والدته الراحلة وكتب حينها ‏"الحمدلله له الفضل والمنة في أرزاقه العظيمة من رب عظيم بولادة طفلتي وحبيبتي سمية الوالدة الله يرحمها "صالحة" اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها من الذرية الصالحة آمين يارب العالمين".

كلها لحظات مليون مشاهدة

وكانت أغنية "كلها لحظات" للفنانقد حققت مؤخراً مليون مشاهدة، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان محمد بودلة، وأعلن حينها عن ذلك الفنان، حيث نشر مقطعاً من الأغنية على حسابه وكتب "أغنية "كلها لحظات"، والجديد للفنان ‫سعد الفهد أنها حققت مليون مشاهدة على روتانا يوتيوب، كلمات: ‫منصور الشادي، ألحان محمد بودلة، توزيع عمرو عبدالعزيز".

وتقول كلمات "كلها لحظات":

كلها لحظات وانا وانت نتفارق

والكلام اللي بقوله كبر هذي الأرض

وإن سكت و ما حكيته إن سكت و ما حكيه

يا ردات الحظ

أوله إني أحبك وماني مصدق بتبعدنا الظروف

وآخره ببقى أحبك وانت بعيونك تقراني وتشوف

كلها لحظات

ينكسر قلب الفرح في غيبتك و ألف شيء وشيء

ألف شيء وشيء يسألني عليك

والثواني اللي تدق بساعتك تشبه النبضة

تشبه النبضة في صدري تبيك

كيف أكمل عمري الباقي بلاك

وين أبي ألقاك وين أبي ألقاك

لو هالشوق فاض

ما ابي اسكت ولكن ويش أقول هذا أمر الله

هذا أمر الله ولا فيه اعتراض

سعد الفهد في سطور

انطلق الفنانفي الكويت وبعدها استقر في قطر وغنى عدداً من الأغاني التي اشتهر بها كان منها "عين الحسود"، "يا شاطر بجرحي"، "أيام وليالي"، "غيروك وتعبت"،"وش تبي فينا"، "يا قلبي ابتسم"، "هجر الحبيب"، "لاتضايق وتزعل"، "حبيبي لا"،" لو ما تبيني"،" وين المحبة"، "مهما شكيت"، "نعم تقدر"، "آخر أحبابي"، "كان زمان"، و"عودتني".

وكانت أبرز ألبوماته التي قدمها هي "عين الحسود"، "عابر سبيل"، "يا شاطر بجرحي"، "إسحاق"، "يا قلبي ابتسم"، و"يا هي قوية".

