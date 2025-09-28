ماذا قالت شيماء سليمان عن حفل عبد المجيد عبدالله بالكويت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - شاركت الفنانة الكويتية شيماء سليمان لحظاتها التي وصفتها بالسعيدة لدى حضورها لحفل الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، الذي أُقيم بدولة الكويت وتحديداً على مسرح الأرينا كويت، وكان الفنان قد أحيا ليلتين متتاليتين نظراً للإقبال على الحفل.

هكذا علقت شيماء سليمان على حفل عبد المجيد عبدالله

شاركت شيماء سليمان جمهورها صورة لها مع الفنان عبد المجيد وفيديوهات لها من الحفل، وعلقت وكتبت: " أمس حضرت حفلة الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، وما كانت مجرد حفلة، كانت رحلة مع الذكريات والمشاعر، استمعت من قلبي قبل أذني، وكل لحن وكل كلمة كان لها أثر خاص، والأجمل من هذا كله إني تشرفت بلقائه شخصياً، لحظة راح تبقى محفورة بذاكرتي".

واختتمت شيماء وكتبت: "شكراً عبدالمجيد عبدالله على ليلة مليانة إحساس وفن حقيقي".

وشاركت شيماء جمهورها فيديو لأغنية عبد المجيد عبدالله عبارة عن مقاطع من أغنية "روحي تحبك" وتحديداً المقطع الذي يقول فيه:

أجيك أنا عاني أدور لقربك

تبعد كأن القلب ما قد عرفني

وإن رحت عنك تموج والريح دربك

وتقول شفت اليوم قلبك تركني

والأغنية من كلمات محمد القرني، وألحان صالح الشهري، وإنتاج روتانا

وتقول كلماتها:

روحي تحبك غصب عني تحبك

والمشكله حبك بروحي جرحني

وإذا شكيت تقول وش كان ذنبك

ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني

ونّيت من قلبي تلوعت عقبك

سلبت لي قلبي وجرحك سرقني

أقول قلبي تقول وش عاد قلبك

وإن جيت ابخفي الحب جرحك فضحني

أجيك أنا عاني أدور لقربك

تبعد كأن القلب ما قد عرفني

وإن رحت عنك تموج والريح دربك

وتقول شفت اليوم قلبك تركني

يا قوّتك ترضى أجاريك لعبك

ترضى أهدّ الحب لو كنت تبني

إن كنت تهواني فأنا اليوم جنبك

سلمت لك أمري وحبك سكني

كما نشرت شيماء سليمان فيديو لها وهي تغني وتردد مع عبد المجيد عبدالله بالحفل أغنية "يا بعدهم كلهم " وكانت متفاعله تحديداً بالمقطع الذي يقول:

يلي أنفاسك كفايا ولمسة إيدينك شفايا

يكفي بس تبقى معايا منهو من بعدك مهم

والأغنية من ألحان صالح الشهري ومن كلمات سامي الجمعان وتقول كلماتها:

يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم

عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم

يلي أنفاسك كفايا ولمسة إيدينك شفايا

يكفي بس تبقى معايا منهو من بعدك مهم

ياخذون إلي يبونه كل هالعالم وكونه

إلا قلبك يتركونه لا تمسه إيدهم

تختفي الشمس وضياها ترحل الكمرة وسناها

وينتهي العالم وراها انت تغني عنهم

كما نشرت صورة لها مع الإعلامي علي نجم، الفنان خالد الشيخ، الموسيقار ممدوح سيف، والمخرج أحمد الدوغجي وعلقت وكتبت: "كانت ليلة تُشبه الحلم، وين تتلاقى الأرواح قبل الأصوات وتحوّلت اللحظات إلى ذاكرة، في الصورة الأولى مع علي نجم الأخ اللي يشبه الطمأنينة والأمان صوته صدق وحضوره سند. في الصورة الثانية مع الموسيقار خالد الشيخ قامة وشخصية تعلمنا أن الفن أعمق من لحن هو روح تُغني الفن تواضعاً و أخلاقاً. في الصورة الثالثة مع ملحن الذكريات الجميلة الفنان ممدوح سيف، فنان عرف يكتب من ألحانه تاريخ ما ينسى. في الصورة الرابعة مع أول مخرج اشتغلت معاه المخرج الكبير أحمد الدوغجي دايماً نظرته الإخراجية يلقط سر اللحظات الحلوة ويحوّلها صورة تعيش العمر كله".

واختتمت شيماء وكتبت " أحياناً الحضور بين قامات فنية بهذا الثقل تكفي، في لحظات تعرّف عنك أكثر من أي سيرة وتكتبك بلا حروف، وتصير هي بحدّ ذاتها الإنجاز، الحمدلله دائماً وأبداً على كل شعور".

آخر أعمال الفنانة شيماء سليمان

وكانت آخر أعمال المطربة والممثلةهي مسرحية "عيال إبليس" من تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد جمال الشطي، وتُعرض على مسرح جمعية المرشدات، من بطولة الفنان عبد العزيز النصار،، محمد الدوسري، بالإضافة إلى آخرين.

ومسلسل "باب السين" كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شيقة، وهو من تأليف مريم نصير ومريم القلاف ومن إخراج نهلة الفهد، وهو من بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار، نجلاء العبدالله، زينب كرم بالإضافة إلى آخرين.

كما استطاعت شيماء أن تصل إلى العالمية بعد أن حقق كليبها الذي طرحته مؤخراً نجاحاً كبيراً، حملت الأغنية عنوان "بِل هذا الحب"، وتولى إخراجها المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، وهي من ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن كلمات خالد الغامدي وقامت بتصويره في جورجيا. وقد حقّقت إنجازاً فنياً بحصول الفيديو كليب لأغنية "بل هذا الحب" على المركز الأول، كأفضل أغنية مصوّرة في آسيا ودول الباسيفيك في مهرجان (IMVA)، وهو المهرجان المتخصص بالأعمال الغنائية العالمية المصورة ومقره في العاصمة البريطانية لندن، وشارك به عدد كبير من الأعمال المصوّرة من أنحاء العالم التي تتنافس ضمن فئات مختلفة.

