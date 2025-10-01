كواليس مرهقة عاشتها ليلى زاهر في ولد بنت شايب.. فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - تعيش الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر حالة من النشاط والتوهج الفني، فتنتظر بدء عرض أحدث أعمالها الدرامية ولد بنت شايب خلال الساعات القليلة المقبلة، وكشفت ليلى عن سعادتها بهذه التجربة لكنها أكدت أنها شعرب بالتعب والإجهاد بسبب كواليس التصوير القاسية التي واجهتها.

كواليس تصوير ولد بنت شايب

وخلال لقاء مصور أجرتهعلى هامش العرض الخاص الذي أُقيم للمسلسل بالتزامن من عرضه كشفت أنها شخصية كسولة وعانت خلال التصوير، وأوضحت للجمهور قائلة: "أنا كسولة ومبعرفش أجري بس في تصويرأنا ومروان مسلماني جرينا المعادي كلها وكنت بقولهم مش قادرة تعبت أوي وعمالة أنهج وكل الناس شافتنا أصلا فـ لو حد شافنا بعتذرلهم على الإزعاج".

وأشار الفنان مروان مسلماني الذي يشارك ليلى زاهر في بطولة المسلسل للمرة الأولى أنه فقدان 6 كيلو من وزنه قبل بداية التصوير حتى يتناسب شكله مع الدور، وفسر وجهة نظره قائلاً: "خسيت 6 كيلو عشان مسلسل ولد بنت شايب.. أنا أصلاً في العادي رفيع بس طالع في المسلسل مش بتاع رياضة ولا باكل فكان لازم أبان هزيل خالص".

بداية عرض العمل

يُشار إلى أن منصة watch it أطلقت حملة ترويجية للعمل على منصتها الرقمية، بعدد من البروموهات والبوسترات الدعائية للأبطال، حيث تصدر كل فنان بوستر دعائي له على هيئة ورق الكوتشينة، لتتناسب هذه الفكرة مع اسم وطبيعة العمل.

ومن المفترض أن يتم عرض أولى حلقات العمل بداية من اليوم 1 أكتوبر، وذلك بواقع حلقتين كل أربعاء من كل أسبوع، وأبدى عدد كبير من الجمهور حماسهم لهذا العمل، خاصةً وأن جميع صناعه سيظهرون بشكلٍ مختلف عن الأدوار التي قدموها في أوقات سابقة.

قصة وصناع العمل

تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتأتي طبيعة شخصياته كالتالي: أشرف عبدالباقي في دور رجل مسن متقاعد، فيما تقدم إنتصار شخصية خادمة تعيش معه، بينما يؤدي نبيل عيسى دور رجل أعمال محتال متخصص في تجارة العملات المشفرة، أما ليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني فيظهران خلال الأحداث يعملان داخل شركة نبيل عيسى.

المسلسل من بطولة: أشرف عبدالباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، إنتصار، مروان المسلماني فيما تظهر الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف، والعمل قصة محمد بركات، والسيناريو والحوار لأحمد الشماع والسيد عبدالنبي، فيما تتولى الإخراج زينة أشرف عبدالباقي في أولى تجاربها بالدراما التلفزيونية، بعد أن قدمت تجربتها السينمائية الأولى في فيلم "مين يصدق".

