انتهاء تصوير الموسم الثالث من ‏House of the Dragon.. والجمهور يترقب عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - يترقب الجمهور العالمي مشاهدة الموسم الثالث من سلسلة House of the Dragon الذي يعد واحداً من أبرز المسلسلات العالمية شهرة، وقد حقق موسمه الأول والثاني نجاحاً ملحوظاً وانتشاراً واسعاً، ما زاد من حماس مُحبيه للجزء الثالث المتوقع عرضه قريباً.
بعد ما يزيد عن 6 أشهر من العمل المتواصل، أخيراً تم الانتهاء من الموسم الثالث لسلسلة House of the Dragon التابعة لشبكة HBO، بطولة مات سميث وإيما دارسي وأوليفيا كوك، وكان قد بدأ التصوير في وقت سابق من هذا العام في استوديوهات ليفزدن بـ المملكة المتحدة.
والآن تأتي مرحلة ما بعد التصوير وهي المونتاج ووضع اللمسات النهائية لإصداره في صيف 2026. وأكد كيسي بلويز، رئيس HBO أن الموسم الثالث من "House of the Dragon" سيُعرض "بعد فترة التأهل لجوائز إيمي" مباشرةً، والتي تنتهي في 31 مايو 2026 لذلك من المحتمل أن يكون ذلك في يونيو 2026.
ويذكر أن الموسم الثالث من مسلسل House of the Dragon اقتصر هذه المرة على المملكة المتحدة، إذ لم يسافروا إلى إسبانيا للتصوير مع أي ممثلين هذا العام.
ويضم طاقم العمل الجديد للموسم الثالث من المسلسل كلاً من؛ توم كولين بدور السير لوثر لارجنت، وجوبلين سيبتين بدور السير "بولد" جون روكستون، وباري سلون بدور السير أدريان ريدفورت، وآدم براون بدور جليندون فوتلي، وآني شابيرو بدور أليسان بلاكوود، وغيرهم.
قصة House of DragonHouse of the Dragon، مأخوذ من رواية Fire & Blood للكاتب "جورج مارتن"، وتدور أحداثه قبل قرنين من حقبة مسلسل Game of Thrones، ويروي كيف سقطت عائلة "تارغيريان" التي تجري دماء التنين في عروقها في حرب أهلية مريرة ووحشية تعرف باسم رقص التنانين.
