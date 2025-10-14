تطورات الحالة الصحية لـ آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين بعد تدخل جراحي دقيق

عمرو محمود ياسين: "أنهت زوجتي جراحة طويلة ودقيقة"

رانيا محمود ياسين عن آيات أباظة: "أعتبرها أختي وليست زوجة أخ"

النجوم يدعمون زوجة عمرو محمود ياسين

آيات أباظة: "يارب أتعافى وأرجع شغلي من تاني"

"وننسى اللي كان"... أحدث مسلسلات عمرو محمود ياسين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - حرص الكاتب، على طمأنة جمهوره بشأن تطورات الحالية الصحية لزوجته الإعلامية، بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة ودقيقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط تكتم شديد عن طبيعة الأزمة الصحية التي تواجهها.وكشف عمرو محمود ياسين، عن نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها زوجته آيات أباظة، بعد ساعاتٍ طويلة داخل غرفة العمليات، قائلاً عبر حسابه على "فيسبوك"، "بفضل الله ثم بدعواتكم، أنهت زوجتي جراحة طويلة ودقيقة، وربنا يتمم شفاءها على خير إن شاء الله، أشكركم من كل قلبي".فيما ساندت رانيا محمود ياسين، زوجة شقيقها، حيث كتبت عبر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام": "الله يتم شفاءك على خير أختي الغالية آيات أباظة، اللي عمري ما قلت عليها مرات أخويا.. أقول أختي وصاحبتي وبس.. ربنا يخليها ويحفظها لبيتها وأولادها ويبارك فيها يا عمرو... يارب يحفظكم من كل شر ويتم شفاها على خير بصحة وعفو وعافية يارب العالمين".وحرص عدد من نجوم الفن، على دعم ومساندة، في تلك المحنة الصحية الصعبة التي تواجهها، مُعربين عن آمالهم بتماثلها للشفاء في أقرب وقت، منهم ياسمين عبد العزيز، ريهام عبد الغفور، مي فاروق، نانسي صلاح، إيناس مكي، ومحمد عبد الحافظ وغيرهم.وكانت آيات أباظة، قد بعثت رسالة إلى جمهورها بشأن حالتها الصحية، لاسيما في ظل تداول أنباء حول استئناف عملها مُجدداً بعد رحلة العلاج، حيث كتبت يوم 25 سبتمبر الماضي، عبر حسابها على "فيسبوك"، "أولاً ألف شكر على دعواتكم اللي أنا محتاجاها أوي... بس حابة أوضح حاجة عشان ناس كتير بعتت لي عشان الصورة دي، افتكرت إني رجعت الشغل.. طبعاً نفسي بس أنا خلصت العلاج ولسة في جراحة مهمة هتتعمل، ويارب أتعافى بعدها وأرجع للمكان اللي بحبه".

وفي سياق آخر، أعلن عمرو محمود ياسين عن أحدث أعماله الدرامية، مسلسل "وننسى اللي كان" الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي، ويخرجه محمد الخبيري للعرض في موسم مسلسلات رمضان 2026، حيث يستكمل ياسين تعاونه الناجح مع ياسمين بعدما قدما سوياً مسلسلات "ونحب تاني ليه"، "اللي مالوش كبير"، و"وتقابل حبيب" في رمضان الماضي 2025.



