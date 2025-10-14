عمرو سلامة يقاضي جهة إنتاجية بعد توقف فيلمه.. هل يقصد شمس الزناتي؟

هل يقصد الشركة المنتجة لفيلم "شمس الزناتي"؟

https://www.instagram.com/p/DPykLLyjoiR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPykLLyjoiR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPykLLyjoiR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عمرو سلامة يكشف أسباب الأزمة خلال أيام

عمرو سلامة عن الجهة المنتجة: "سيئة السمعة"

عمرو سلامة: "أثق في نزاهة نقابة المهن السينمائية"

https://www.instagram.com/p/DPyj6KjDIPm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPyj6KjDIPm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPyj6KjDIPm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كيف علق عمرو سلامة على انسحابه من "شمس الزناتي"؟

أزمات متلاحقة لـ"شمس الزناتي"

https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - كشف المخرجعن اعتزامه مقاضاة إحدى الجهات الإنتاجية التي كان يتعاون معها في مشروعٍ سينمائي، قبل أنّ يتوقف بشكلٍ مفاجئ، لأسبابٍ داخلية، موضحاً أنه سيتبع المسار القضائي، فضلاً عن تقديم شكوى ضدها داخلوتأتي هذه الأزمة، بعد أيامٍ قليلة من الإعلان عن استبعاده من فيلمللفنان محمد عادل إمام، ليأتي بدلاً منه المخرج أحمد خالد موسى، والذي بدأ بدوره تصوير العمل، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بعد تسكين غالبية الأدوار، وتغيير في طاقم الممثلين.وأصدر عمرو سلامة، بياناً صحفياً، عن الأزمة التي يواجهها، من دون الإشارة صراحة إلى اسم الجهة الإنتاجية، محل الأزمة، مؤكداً أنه سيكشف ما لديه من إثباتات ومستندات خلال الأيام المُقبلة، قائلاً: "نظراً لتكرار الأسئلة والاستفسارات حول مشروعٍ توقّف ولم يكتمل، أود أن أوضّح ما استطيع قوله في الوقت الحالي، إلى أن يتاح لي قريباً كشف كل التفاصيل وعرض ما لديّ من إثباتات ومستندات وأدلّة".وأضاف: "أنا وبعض الزملاء من فريق عمل هذا المشروع بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وتقديم الشكاوى النقابية نختصم بها شركة إنتاج سيئة السمعة، ولها سوابق مدانة فيها بأحكام القضاء، ولا تشبه أيّاً من شركات الإنتاج المحترمة العاملة في هذه الصناعة، إذ خرجت عن أعراف المهنة، وأخلّت بالتزاماتها القانونيّة، وتقوم بالتحايل المتعمد على العاملين، مما يلحق الضرر بحقوقهم المادية والمعنوية والإبداعية".وتابع: "إيماناً منّا بصحة موقفنا، وثقةً بعدالة القضاء المصري، ونزاهة نقابة السينمائيين ودورها في حماية حقوق الفنانين، نحن على يقين بأننا سنصل إلى حلولٍ عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها.. أعتذر بصدق أني لست بحل أن أعرض التفاصيل الآن لأسباب قانونية، لكني أتطلّع لعرض التفاصيل كاملة قريباً جداً، لأنني مؤمن بأن في بعض المواقف يكون عرض الحقائق مفيداً، وأحياناً واجباً، حتى يحتاط الزملاء من الفنانين والمنتجين والموزّعين من الوقوع في فخ التعامل مع أفرادٍ أو مؤسساتٍ تستخدم أساليب ملتوية وغير قانونية، قد تسبّب أضراراً مادية أو معنوية أو إهداراً للوقت والجهد".يذكر أنّ أكتوبر عام 2024، شهد تداول أنباء حول انسحاب عمرو سلامة، من فيلم "شمس الزناتي" من دون أسبابٍ واضحة، إلا أنه خرج آنذاك نافياً تلك الأخبار المتداولة، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان محمد إمام، عبر حسابه على "فيسبوك"، في إشارة منه إلى استمرار التعاون بينهما، ولا صحة إطلاقاً لأنباء الانسحاب، لاسيما وأنه قد انتهى من تصوير عددٍ من المشاهد قبل التوقف المفاجئ.وشهد الفيلم عدداً من الأزمات منذ العمل عليه، خاصة فيما يتعلق بمسألة انسحاب الفنانين، لعل أبرزهم أمينة خليل، طه دسوقي، عمر مصطفى متولي، أسماء جلال وغيرهم، قبل أنّ ينضم للفيلم في شكله الجديد الفنان باسم سمرة ومحمود عبد المغني، فيما يُجرى حالياً التفاوض مع إحدى الفنانات لتقديم دور البطولة النسائية.وكان المنتج ريمون رمسيس، نفى في أبريل الماضي، عبر بيانٍ رسمي، الأنباء المتداولة عن تأجيل المشروع لأجل غير مسمي، مؤكداً أنه ليست هناك نية نهائياً لإلغاء المشروع، خاصة وأن التصوير كان قد انطلق بالفعل وتم الانتهاء من تصوير جزء من مشاهد الفيلم، لافتاً إلى أنّ "شمس الزناتي" من الأعمال السينمائية الضخمة والمعقدة، نظراً لتعدد مواقع التصوير وكثرة النجوم المشاركين فيه، مما يتطلب وقتاً كافياً للتحضير على أعلى مستوى.

يمكنك قراءة.. حقيقة مشاركة هنا الزاهد فى فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».