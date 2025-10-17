بحضور نجوم وصُناع الترفيه حول العالم.. انطلاق فعالية Joy Forum 2025 بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - افتتح بالأمس رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، فعالية جوي فوروم 2025 Joy Forum، والتي تأتي ضمن فعاليات النسخة السادسة من موسم الرياض، والذي جاء بحضور ومُشاركة عدد كبير من النجوم وصُناع الترفيه حول العالم.

إقامة العديد من الجلسات الحوارية بحضور نجوم وصُناع الترفيه حول العالم

وجاء من أبرز الحضور نجم بوليوود سلمان خان، والممثل الأمريكي تيري كروز، والإعلامي بيرس مورغان، وأيضاً أبطال مسلسل "لعبة الحبار" ومن أبرزهم بيونج هون، لي جونج جاي، ولاعب كرة السلة الأمريكي شاكيل أونيل، والفنان حسين عسيري، والفنانة أسيل عمران، والنجم تيم حسن وعدد من الرياضيين حول العالم، والذين سيجتمعون للمُشاركة بعدد من الجلسات الحوارية.

وصول النجم العالمي سلمان خان إلى الرياض للمشاركة في جوي فورم 2025



وتشهد فعالية جوي فوروم Joy Forum 2025 على مدار يومين إقامة العديد من الجلسات والنقاشات، والتي من خلالها يتم استعراض مستقبل الترفيه العالمي ودور المملكة العربية السعودية في تشكيل هذا المستقبل، وذلك بمُشاركة عدد من رؤساء الشركات العالمية والأبطال الرياضيين، ومخرجين حول العالم، والعديد من المُبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي والإنتاج والتوزيع الرقمي.

وبالأمس تمت إقامة عدد من الجلسات الحوارية، ومن أبرزها "الرائد غير التقليدي"، والتي تناولت تحويل الفنون القتالية من تنافسات محدودة إلى صناعة ترفيه عالمية، وأيضاً جلسة "سردية الأسطورة"، والتي تم من خلالها مناقشة كيفية تحويل الأساطير الرياضية من مجرد نجوم إلى منصات تمتلك حقوقاً فكرية.

كما تمت أيضاً إقامة جلسة حوارية ثالثة بعنوان "قوة الترفيه بلا حدود"، والتي من خلالها تمت مناقشة تحول صناعة الترفيه إلى قوة عابرة للحدود، بمُشاركة نيك خان رئيس WWE والمهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه.

تفاصيل فعالية جوي فوروم Joy Forum 2025

وتعد فعالية جوي فوروم Joy Forum 2025 ملتقى عالمياً يمتد على مدى يومين، يجتمع خلالها كبار الرؤساء التنفيذيين والمبدعين، والنجوم، وصُنّاع القرار في قطاعات الترفيه المختلفة؛ لوضع رؤى مشتركة تصوغ ملامح المرحلة القادمة من صناعة الترفيه العالمية.

ويواكب الفاعلية إقامة معرض تفاعلي، والذي يجمع أبرز الشركات العالمية والعلامات الرائدة في مجالات الإنتاج، التقنية، المحتوى، الابتكار، لاستعراض أحدث التجارب، وإطلاق الشراكات، واستكشاف فرص التعاون في مشهد ترفيهي متسارع النمو.

كما تستعرض الفعالية أحدث التوجّهات وإبراز العديد من قصص النجاح، التي تُلهم الجيل القادم من صنّاع الإبداع، وإقامة جلسات حوارية تجمع القادة وأصحاب القرار، وأيضاً عروض حية تدمج التقنية بالفن، و نقاشات تتناول التغيير لإطلاق مبادرات جديدة؛ تُحوِّل الرؤى إلى أفعال، وتضع المملكة في صدارة المشهد العالمي لصناعة الترفيه.

