نورا بالألف تحتفل بيوم ميلادها.. ومسيرة غنية بالأعمال الدرامية والغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - احتفلت الفنانة نورا بالألف بيوم ميلادها بطريقتها الخاصة؛ حيث ارتدت فستاناً باللون الوردي، وكذلك أمسكت بيدها كعكة يوم الميلاد الخاص بها، وباللون الوردي أيضاً، ووضعت عليها شرائط باللون الأسود، وكتبت عليه باللون الأبيض: "يوم ميلاد سعيد لي".

وعلقت نورا بالألف على الصور التي شاركتها مع متابعيها وكتبت: "سنة جديدة فيها أحلام جديدة كبيرة وجميلة يا رب حققها لي".

النجوم يتفاعلون مع مشاركة نورا بالألف

تفاعل مع نورا بالألف متابعوها وجمهورها وهنأوها بيوم ميلادها وتمنوا لها عاماً سعيداً، وكتبت لها الفنانة سماح: "كل عام وأنت بخير وسعادة ونجاح وحب وعسل ياعسولة"، أما الفنانة فرح الصراف فكتبت لها: "كل عام وأنتي بخير القلب الطيب"، وهنأتها الفنانة منال الجار الله وكتبت لها: "عيد ميلاد سعيد يا حياتي"، أما الفنان طارق النفيسة فكتب لها: "عيد ميلاد سعيد"، كما هنأها الفنان محمد عبدالحسين وكتب: "كل عام وأنتي بخير"، أما الفنان الدكتور حبيب غلوم فكتب: "العمر كله يا رب".

مشوار نورا بالألف الفني

أعمالها الفنية بمجال الدراما

مسلسل "كنا أمس" تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج محمد جمعة، وبطولة خالد أمين، وإبراهيم الزدجالي.

مسلسل "حدود الشر" تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج أحمد دعيبس، وبطولة حياة الفهد، وأحمد الجسمي.

مسلسل "وما أدراك ما أمي؟!"، تأليف علي دوحان، وإخراج حسين الحليبي، وبطولة إلهام الفضالة، ومحمد العجيمي.

مسلسل "لعبة السعادة"، تأليف وليد كمال، وإخراج جمعان الرويعي، وبطولة خالد البريكي، وأحمد العونان.

مسلسل "عود حي"، تأليف مريم العفاد، وإخراج سامي العلمي، وبطولة جاسم النبهان، وشيلاء سبت.

مسلسل "بيت بيوت"، تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، وبطولة عبد المحسن النمر، وهبة الدري.

مسلسل "شغف"، تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص، وبطولة هدى حسين، وحسين المنصور.

مسلسل "إقبال يوم أقبلت"، تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي، وبطولة هدى حسين، وصلاح الملا.

أما آخر مسلسلاتها، فكان "عودة خالتي"، تأليف وإخراج محمد جمعة، وبطولة هدى حسين، وسحر حسين.

أعمال نورا بالألف الغنائية

View this post on Instagram A post shared by نورا بالألف (@nourabelalef)

فنانةٌ تميَّزت بأنها جمعت بين الغناء والتمثيل، حصدت جائزة أفضل ممثلة واعدة في مهرجان المسرح الكويتي، كما عملت "مودل" وممثلة إعلانات. بدأت حياتها الفنية عام 2016، وشاركت في عددٍ من المسرحيات مع فرقة "باك ستيج جروب"، وحملت أول مسرحية قدَّمتها بصوتها فقط عنوان "القبعة الزرقاء" توالت أعمالها بين الدراما والأغاني والمسرح، واستطاعت أن تبرز خلال فترة قصيرة منذ ظهورها لتميزها واختيارها للأعمال الجميلة.مثَّلتفي عددٍ كبيرٍ من الأعمال الدرامية، يأتي في مقدمتها مسلسل "عشاق رغم الطلاق" من إخراج خالد جمال، وتأليف علياء الكاظمي، وبطولة سليمان الياسين، وانتصار الشراح، أيضاً عملت عدداً من المسلسلات كان منها التالي:أطلقتمؤخراً أغنية خاصةً للسعودية تحت عنوان "نحلم ونحقق"، كذلك أصدرت أغنية باللهجة المصرية، تحمل عنوان "اتدلع"، وتَمَّ تصويرها في منطقةٍ أثريةٍ بمصر، من كلمات الشاعر رامي صابر، وألحان وتوزيع الفنان عبد الله العماني. وكانت لها تجربةٌ سابقةٌ في أغنيةٍ رومانسيةٍ باللهجة بالمصرية بعنوان "أنت الأمان"، وأخرى باللهجة العراقية للمرة الأولى في مسيرتها الفنية باسم "اشتاقيت ورديت".

أغنية "أهل الهوى" باللهجة الكويتية مع الملحن فهد الناصر، وأغنيته "أنت الأمان" مع فنانين مصريين، وأغنية "الدلع" التي أنتجتها.

الأعمال المسرحية

قدَّمتالعديد من المسرحيات، منها "المدينة الثلجية"، "رحلة كروز"، "نحلم"، "سر الجزيرة"، و"ليلى والذئب"، وأخيراً "قابل للنشر"، وتم عرضها في السعودية ضمن "جولة المملكة 2023".

كما انضمت لفريق مسرحية "رحلة 777" مع: الفنان طارق العلي، شهد سلمان، وخالد العجيرب، وعرضت بالكويت وموسم الرياض بنسخته الخامسة، وكانت آخر مسرحية قدمتها أيضاً هي مسرحية "قابل للنشر"، التي دارت أحداثها في إطارٍ اجتماعي كوميدي ساخر حول قضايا عدة هادفة، من أهمها إلقاء الضوء على منصَّات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكيفية استخدامها، وكانت من بطولة: أحمد العونان، أميرة محمد، وسلطان الفرج، ومن تأليف أيمن الحبيل، وإخراج عبد الله البدر.

