بعد الإعلان عن تكريمه بموسم الرياض.. عبد الرب إدريس فنان وموسيقار مختلف عاصر كل الأجيال

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" عبر حسابه على منصة x تكريم الفنان والملحن الدكتور عبد الرب إدريس، بموسم الرياض بنسخته السادسة، حيث نشر تغريدة عبر حسابه بمنصة x جاء فيها: "في موسم الرياض هذه السنة إن شاء الله ليلة تكريمية للأستاذ الكبير الدكتور عبد الرب إدريس بمشاركة نخبة من النجوم "، كذلك شارك تغريدة أخرى عبارة عن فيديو للفنان عبد الرب إدريس وهو يعزف على العود ويغني أغنية "ابعتذر"، من كلمات الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وألحان عبد الرب إدريس وغناء فنان العرب محمد عبده.

ومن خلال الخليج 365 إليكم التقرير التالي عن أبرز محطات الفنان والملحن الدكتور عبد الرب إدريس، والتي لاتزال أغانيه وألحانه باقية بالذاكرة لدى الأجيال القديمة والحديثة.

الدكتور عبدالرب إدريس في سطور

ألبومات الدكتور عبدالرب إدريس

ألحان قدّمها الدكتور عبدالرب إدريس

هو مطرب وموسيقار درس الموسيقى في القاهرة وغنى في إذاعة صوت العرب هناك، عمل في السبعينات معيداً في المعهد العالي للموسيقى في الكويت، واستطاع أن يحصل على الدكتوراه من المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، كما عُيّن رئيساً للفرقة الوطنية السعودية للموسيقى.أصدر الدكتور عبدالرب إدريس عدداً من الألبومات الغنائية، التي غنّى من خلالها أغاني لازالت باقية بذاكرة متذوقي الفن والطرب الأصيل. ومن أبرز ألبوماته: "آخر مراسيله"، "هذا العمر"، "أنا أنت"، "عبدالرب إدريس"، "قلبك معي"، "طائر بلا ريش"، "أراقب الساعة"، "أسمر حلو"، "تم اللقاء"، "نسيم الحب"، "جلسة"، "حفلة المكلا"، "ريح السواحل"، "جلسة مطورة"، "طارت الطيّارة"، "لا أنت من توبي"، و"يا زين حبك".قدّم الفنانعدداً من الألحان لأبرز فناني السعودية والخليج وحتى الدول العربية، كان منهم: الفنان أبوبكر سالم بعدد من الأغاني، وهي: "حجة الغائب"،"أنا المتيم"، "أعطني الحل". وكذلك الفنان الراحل طلال مداح من خلال: "أحرجتني"، "صدق المحبة"، "سبت العلايا ". أما الفنان محمد عبده فغنى من ألحانه: "بعتذر"، "كلك نظر"، "محتاج لها"، "جيتك حبيبي"، "إنتَ معاي"، "إلى من يهمها"، "خضر الفنايل"، "الفجر البعيد"، "أيامي لك"، "أنتِ نسيتِ"، "الأرض"، "بس لحظة". والفنان أصيل أبوبكر غنّى: "ليه اتصلتِ".

الفنان راغب علامة غنّى: "شالوا غزالي وسافرو". أما الفنان خالد عبدالرحمن فغنى: "عود اللي"، "معانق الأحلام". الفنانة سميرة سعيد غنت: "يا ابن الحلال"، "ولهان"، "ويـلي"، "حبيبك". أما الفنان عبادي الجوهر فغنى: "أوعدك"، "ما لهم صوت"، "واقفة". الفنانة ماجدة الرومي غنت: "أحبك وبعد"، "الحب والوفاء"، "في ليلك الساري"، "متغير ومحيرني"، "أحن إليك". أما الفنان عباس إبراهيم فغنى: "لفتة"، "الساعة 25"، "الوعد"، "قوية"،"كيف حالك"، "ارجعيلي بالسلامة". الفنان راشد الماجد غنّى: "المسافر"،"الحل الصعب"، "غلطة الأيام"، "وحشتني"، "علمتني". أما الفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر فغنّى: "عاشق"، "غريب"، "أنا ردّيت"، "باعوني"، "باختصار"، "ردّي الزيارة"، "أعترفلك"، "لا للرجوع "، "آه يا الجراح"،"مرني"، "أنا من الأيام"، "هذا أنا "، "جمر الوداع "، "ياطيري عليه الوله"،"ظماي إنت"، "راجع"، "التقينا"، "شخبارك". وأما الفنانة نانسي عجرم فغنت: "خفف علي شوي". أما الفنان نايف النايف فغنى: "تواق". أما الفنان عبدالمجيد عبدالله فغنى: "ما هو صحيح"، "يا ويش بقى"، "أنا صادق"،"ليه كذا"، "ذكرى الجراح"، "لا ترحلي"، "من يقول الزين"، "ما قلت لي"، "انتظروني"، "ناقش الحنة"، "أتبعك"، "الوعد". أما الفنان عبدالله الرويشد فغنى: "أنا اللي أستاهل"، "تعذر لي"، "عبرة الأيام"،"صمت الوداع "،"قلب الذهب"،"راجع من"، "مستهترة"، "يا ويلتي"، "أنت في العين". أما الفنانة الراحلة رباب فغنت: "أتت الظروف"، "يتذلل القلب"، "رد الصوت"، "غيرت عنواني". أما الفنانة آمال ماهر فغنت: "الذكرى"بالإضافة إلى أعمال أخرى.

جائزة الموسيقى بالجوائز الثقافية الوطنية

في موسم الرياض هذه السنة إن شاء الله ليلة تكريمية للأستاذ الكبير الدكتور عبدالرب إدريس بمشاركة نخبة من النجوم ❤️🇸🇦

وكانت وزارة الثقافة احتفلت مؤخرًا بالفائزين في الدورة الخامسة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وتم تكريم عدد من الشخصيات، حيث حصل الفنان والملحن الدكتورأحد أبرز أعمدة الموسيقى في السعودية وكذلك في الخليج على جائزة الموسيقى، حيث تولى قيادة تعليم الأوركسترا الوطنية السعودية، وامتدت مسيرته الفنية بين الألحان والغناء؛ حيث لحّن لأبرز مطربي الخليج العربي.

