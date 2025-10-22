باريش أردوتش وتوبا بويوكستون قريبًا في السّعودية مع “السّيّد المرعب”

رجل يعيش وفق قواعده الخاصّة، عالم خطير، وحبّ محرَّم…

إذًا الجمهور على موعد مع فيلم “السّيد المرعب”، ليكتشف قصّة تجمع بين الإثارة والرومنسيّة بطولة الممثّلَين باريش أردوتش وتوبا بويوكستون.

قُدِّم العرض الأوّل للفيلم في قاعة “فيرييه أورطاكوي” وسط أجواء فنّيّة مميّزة، احتفالًا بإطلاق العمل عبر إحدى المنصّات الرّقميّة.

وفي تصريحات من السّجّادة الحمراء، قال باريش أردوتش: “فيلم السّيّد المرعب عمل فريد من نوعه. عشنا فيه مشاعر قويّة جدًّا وطاقة مميّزة. نحن متحمّسون للغاية لمشاهدته، وأؤمن بأن الجمهور سيتأثّر به تمامًا كما تأثّرنا نحن خلال التّصوير. كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا العالم السّحريّ إلى جانب فريق العمل الرّائع”.

أما توبا بويوكستون، فشاركت بحماستها قائلة: “منذ اليوم الأوّل في المشروع كانت التّجربة ممتعة وسلسة. كلّ تفصيل في العمل حظي باهتمام دقيق من فريق منسجم ومبدع. مشاركتي في هذا الفيلم كانت متعة كبيرة وفرصة مميّزة بالنّسبة لي، وأنا متشوّقة جدًّا لمشاهدته مع الجمهور”.

يعدّ فيلم “السّيّد المرعب” من أكثر الأعمال التّركيّة المنتظرة هذا الموسم، لما يجمعه من دراما وتشويق وعاطفة، ويُنتظر أن يحقّق صدًى واسعًا خاصّة أنّ العمل سيعرض أيضًا في صالات السّينما في السّعودية في الثّلاثين من أكتوبر الجاري.