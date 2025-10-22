هيا عبد السلام تخوض دراما رمضان 2026: تجربة تحمل طابع كوميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - تجيد هيا عبد السلام لفت الأنظار نحوها، في الأعمال الفنية التي تتواجد بها، وهذا ماحدث عقب مشاركتها في إحدى قصص مسلسل "وحوش" الذي عُرض في رمضان الماضي، وعاد العمل إلى الواجهة من جديد بعد عرض نسحته كفيلم عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام الماضية، إلا أن هيا تستعد لعمل درامي جديد سيكون له نكهة درامية مختلفة عما قدمته، وسيكون ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2026.

قصة من الحياة اليومية

قالت هيا عبد السلام ، خلال لقائها مع كاميرا "et بالعربي"، أنها سوف تخوض تجربة درامية ذات طابع كوميدي في رمضان المقبل 2026، موضحة أن سبب مشاركتها في هذا العمل هي الرغبة في التقرب من الأجواء العائلية والأسرية بطريقة لطيفة أو بطريقة يغلب عليها البهجة والسعادة.

وعن فكرة العمل، أوضحت "هيا" أن قصته ستكون مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، حيث يروي قصص أصدقاء نشأوا معاً وما زالوا يعيشون بحيوية الشباب، لافتة إلى أن التجربة تظهرها بشكل مغاير عما اعتاد عليه الجمهور.

القيمة الفنية والمضمون

وأشارت، إلى أن مسلسلها الجديد يأتي بتعاون إنتاجي جديد مع زوجها الفنان فؤاد علي، الذي يشاركها العمل منذ ما يقارب ثماني سنوات في معظم مشاريعها الفنية، إلا أن هذا التعاون المتكرر أثار تساؤلات حول ما إذا كان له تأثير على انتشارها الفني، لتردعلى هذه النقطة قائلة: "ارجع ثماني سنوات، وشوف وين كنت ووين صرت اليوم. الأعمال اللي أقدمها اليوم كبيرة ومهمة، أتابعها من أول فكرة حتى آخر مشهد، لأني مو بس ممثلة، أنا صانعة عمل".

وشددت على أنها لا تمانع من التعاون مع جهات إنتاجية أخرى، طالما أن المشروع به قيمة فنية حقيقية، خاصةً وأن هدفها في المرحلة الحالية ليس الانتشار بقدر ماهو تقديم أعمال تحمل رسالة للجمهور وتحترم عقولهم.

وأعربت هيا عن فخرها بما وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد النجاحات التي حققتها في عدد من أعمالها الدرامية، من بينها "محامية الشيطان" الذي تصدّر قوائم الترند في العديد من البلدان العربية.

عمل درامي سابق

يذكر، أنكان لها بصمة مميزة في رمضان الماضي، بعمل درامي وهو " للمعاريس فقط"، الذي شاركت فيه كمخرجة وكممثلة، ودارت أحداث المسلسل حول جوانب الحياة الزوجية والعلاقات بين الأزواج حديثي الزواج والمشاكل التي تحدث بينهم بصورة يومية، وأدوار الأشخاص المحيطين بهم في تهدئة الخلافات بينهم أو تأجيجها.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم وهم، بشار الشطي، ريم أرحمة، فؤاد علي، غادة الكندري وآخرين.

View this post on Instagram A post shared by قناة روتانا خليجية (@khalejiatv)

يمكنكم قراءة....هيا عبد السلام تحتفل بيوم ميلاد زوجها فؤاد علي وسط تهاني المشاهير

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».