الأمير ويليام يستعين بماثيو ماكونهي وكايلي مينوغ وآخرين لجوائز إيرث شوت في البرازيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم والأبرز للبيئة، حيث من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز إيرثشوت Earthshot- التي أسسها الأمير ويليام- في عامه الخامس، يوم 5 نوفمبر المقبل في البرازيل، تحديداً مدينة في ريو دي جانيرو.

ماثيو ماكونهي يروج لجائزة إيرثشوت 2025

Prince William Enlists Matthew McConaughey, Kylie Minogue and More for Earthshot Prize Awards in Brazil https://t.co/Yxg7v6pen3 — People (@people) October 21, 2025

في الحفل المرتقب يوم 5 نوفمبر المقبل، قدم نجم هوليوود ماثيو ماكونهي عرضاً ترويجياُ لأمسية الجوائز، يعرض أعمال المتأهلين الخمسة عشرة للنهائيات، الذين يتنافسون على جوائز بقيمة 1.3 مليون دولار لدعم أفكارهم الرامية إلى حماية كوكب الأرض. يقول ماكونهي في تعليقه الصوتي على الفيلم: "عندما تشتد المخاطر، يبرز الأبطال".

فنانون عالميون ينضمون لحفل توزيع جوائز إيرثشوت

سيشهد حفل توزيع جوائز إيرثشوت بجانب الأمير ويليام انضمام نجمة البوب الأسترالية كايلي مينوغ والمغني شون مينديز.

و قالت مينوغ في بيان قبل ظهورها في الحفل: "إنه لشرفٌ وامتيازٌ لي أن أكون جزءًا من جائزة إيرثشوت في ريو، على المسرح مع الناس والأفكار التي من شأنها إنقاذ كوكبنا".

كما يضمّ برنامج الحفل أيضاً أيقونة الموسيقى جيلبرتو جيل، الذي سيُقدّم أغنيةً بالتعاون مع أنيتا، المرشحة لجائزة غرامي. يُقدّم الحفل المذيع البرازيلي لوتشيانو هوك، وينضمّ إليه نجم كرة القدم البرازيلي كافو.

جيزيل بوندشين تنضم إلى قائمة الحكام

Prince William and Gisele Bündchen Team Up for Major Mission in Brazil: All the Details! https://t.co/0PCxe7VeJQ — People (@people) October 11, 2025

انضمت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين إلى فريق الأمير ويليام من الداعمين للبيئة، حيث تم الإعلان عن انضمام عارضة الأزياء البرازيلية والناشطة في مجال الأعمال الخيرية إلى مجلس جائزة "إيرثشوت" وهو برنامج جوائز عالمي يحتفي بالأفكار الجريئة التي تُعالج أكبر تحديات كوكب الأرض.

جائزة إيرث شوت

وقد تم الإعلان عن انضمام جيزيل بوندشين إلى فريق الأحلام الذي يضم نخبة من رواد التغيير العالمي، من أبرزهم المذيع والناشط في مجال الحفاظ على البيئة السير ديفيد أتينبورو، الممثلة كيت بلانشيت، الشيف خوسيه أندريس، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا.

جائزة إيرث شوت "Earthshot Prize" هي مبادرة بيئية أسسها الأمير ويليام عام 2020، تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لمعالجة التحديات البيئية العاجلة في العالم، ولديها 5 أهداف تسعى لتحقيقها قبل عام 2030، وهي: "حماية الطبيعة وإصلاحها، تنقية الهواء، إحياء المحيطات، بناء عالم خالٍ من النفايات، إصلاح المناخ".

