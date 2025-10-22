جيهان الشماشرجي: توقفت عن صناعة المجوهرات مؤقتًا من أجل التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي عن عملها الأصلي قبل دخول عالم الفن، مؤكدة أنها في البداية كانت تعمل في تصميم المجوهرات وهي مهنتها الأساسية والأقرب لقلبها، لكن دخولها عالم الفن جاء عن طريق الصدفة.

جيهان الشماشرجي والعمل في المجوهرات

كشفتعن أسرار عملها الأول وطبيعته، وأكدت أنها عملت في هذا المجال لمدة 15 عام، وكانت تقوم بصناعة كافة التفاصيل بنفسها دول الحاجة إلى عمال وورش، وقالت نصاً: "كنت بشتغل بإيدي في صهر وتشكيل الدهب والفضة، وكنت بحب تفاصيل النار والتكوينات، لكن بالصدفة دخلت أوديشن علشان أغير جو وأنبسط، ومن هنا بدأت الحكاية".

وعن مصير عملها في المجوهرات قالت: "أنا مش بطلت صناعة المجوهرات، لكن عاملة توقف مؤقت علشان أقدر أركز في التمثيل، وهرجع تاني أكمل الشغل وكمان التدريس في المجال ده، لأن صناعة المجوهرات جزء مني".

أكدت جيهان أن خطواتها الفنية بطيئة وهادئة نوعاً ما لأنها تخوض هذه التجربة من أجل الاستمتاع والمتعة، وأكدت أن دورها في مسلسل إخواتي هو الأقرب لقلبها، وقالت نصاً: "دوري في إخواتي كان مميز جدًا، حسّيت فيه بكل المشاعر: فرحة، رقص، غِلّ، كره، وضعف الشخصية مرت بمراحل كتير، وده خلاني أتعلم وأتطور، خصوصًا وأنا بشتغل مع نجمات كبار ومخرج متميز".

لقاء وتجربة مميزة مع يوسف شاهين

ظهور لافت في إخواتي

خلال اللقاء، أكدتعلى حبها للمخرج العالمي يوسف شاهين، وكشفت سر من طفولتها لأول مرة لجمهورها وقالت: "أنا من عشاق المخرج يوسف شاهين، وهقول سر زمان وأنا في المدرسة، والدة صديقتي المقربة كانت الفنانة الراحلة سعاد نصر، وكانت تعمل معه في فيلم (إسكندرية نيويورك)، هي كانت عارفة إني بحب الإخراج وبعمل أفلام وأمنتجها، فقلت لها ممكن أنزل تدريب في الفيلم كمساعدة إخراج، ونزلت فعلًا تصوير (إسكندرية نيويورك)".يُشار إلى أن جيهان الشماشرجي لمع نجمها خلال مسلسل إخواتي الذي عُرض خلال رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل. والمسلسل من تأليف مهاب طارق. ومن إخراج محمد شاكر خضير.

ودارت أحداث العمل في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن؛ إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها، ثم تتوالى الأحداث.

قد يعجبكِ من أحمد وأحمد إلى هيروشيما: السقا يجمع فريق النجاح مجدداً

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».