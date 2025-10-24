نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل حادثها في أمريكا: اتدشدشت بس رجعت بخير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 11:05 صباحاً - كشفت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم تفاصيل تعرضها لحادث سير مروع في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء قضائها إجازتها السنوية هناك ودعوتها لحضور حفل تخرج حفيدها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لجراحة دقيقة بعد إصابتها بعدة كسور.

وقالت نجوى إبراهيم في تصريحاتها عبر برنامجها الإذاعي «بيت العز» على إذاعة «نجوم إف إم»: «عملت عملية لمدة 8 ساعات، وقعدت في الإنعاش 3 أيام أو أكثر، كانت إجازة مؤلمة، لكن الحمد لله رجعت، أهم حاجة في الدنيا الصحة».

رحلة علاج طويلة بعد عملية استمرت 8 ساعات وإقامة في المستشفى

وأوضحت الإعلامية القديرة أنها أجرت عملية جراحية دقيقة استلزمت بقاءها في المستشفى لعدة أيام، قبل أن يسمح لها الأطباء بالخروج لقضاء فترة النقاهة هناك، مؤكدة أنها لم تتمكن وقتها من العودة إلى القاهرة بسبب حالتها الصحية، حيث طلب الفريق الطبي استكمال علاجها بشكل تام قبل العودة لمتابعة نشاطها الإعلامي.

وأضافت نجوى إبراهيم خلال حديثها: «كانت إجازة مؤلمة.. "ماما" نجوى اتدشدشت، لكن الحمد لله رجعت، أهم حاجة في الدنيا الصحة».

لحظة الحادث.. "صرخت والعيلة قعدوا يندهوا لي"

وكشفت نجوى إبراهيم مزيدًا من التفاصيل حول لحظة وقوع الحادث، قائلة في برنامجها «بيت العز» عبر إذاعة «نجوم إف إم»: "حصلت لي حادثة يوم 20 مايو، لما كنت مسافرة أحضر تخرج حفيدي، عملت حادثة وفجأة صرخت والعيلة قعدوا يندهوا لي، لقوني طايرة متر فوق الأرض، والإسعاف بصوا عليّ قالوا لأ مش اختصاصنا وسابوني وبعتولي عربية تانية بعد 5 دقايق".

وتابعت موضحة أنها تعرضت لإصابات بالغة جراء الحادث، واستغرقت عملية إنقاذها وترميم الكسور أكثر من ثماني ساعات كاملة داخل غرفة العمليات، أعقبها البقاء في العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وسبق أن تحدثت الإعلامية نجوى إبراهيم في تصريحات خاصة لموقع "العربية.نت"، مؤكدة أن السيارة التي كانت تقلها اصطدمت بسيارة أخرى أثناء عودتها من مناسبة عائلية إلى محل إقامتها، ما أدى إلى إصابتها بعدة كسور متفرقة تطلبت تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وأشارت إلى أنها مكثت في المستشفى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية قبل أن يسمح لها الأطباء بالخروج لقضاء فترة النقاهة في الولايات المتحدة، إلى أن تستعيد كامل عافيتها وتعود لمتابعة نشاطها الإعلامي والفني في القاهرة.

عودة مرتقبة بعد التعافي الكامل

ورغم الألم الذي صاحب الحادث، عبّرت نجوى إبراهيم عن امتنانها الكبير لنجاتها قائلة إن التجربة كانت «مؤلمة لكنها أعادت ترتيب أولويات الحياة»، مؤكدة أن الصحة تبقى أهم ما يملكه الإنسان.

اعتزال نجوى إبراهيم

يُشار إلى أن الإعلامية نجوى إبراهيم صدمت جمهورها خلال الفترة الماضية عندما أعلنت تفكيرها في الاعتزال بشكلٍ جدي من أجل العزله والاستمتاع بالحياة في هدوء.

وتحدثت نجوى إبراهيم عن هذا الأمر بوضوح خلال برنامجها الإذاعي الشهير "بيت العز"، وقالت لجمهورها نصاً: "ربنا معاكم إني بعمل هذا البرنامج وإنكم مستحمليني كل هذا العمر بفكر أستقيل، أعتكف، أعلن اعتزالي، ألعب ماتش اعتزال".

وتابعت قائلة: "أنتم إزاي مستحملين كل الكلام والنصايح إللي طالعه من جوه قلبي طول العمر! أنا بشوف ناس كبار عندهم 50 سنة، ومنتهى النضج ويقولي أنا اتعلمت منك كذا ومن الزمن الجميل كذا".

الجدير بالذكر أن نجوى إبراهيم أعلنت منذ فترة طويلة إصابتها بمرض السرطان وخوضها رحلة علاج قوية مع هذا المرض، لكنها فيما بعد أعلنت تعافيها التام من هذا المرض وأنها استعادت صحتها من جديد.

