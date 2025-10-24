تفاصيل فيلم الرعب PRIMATE وموعد العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - يستعد فيلم "Primate" للانطلاق رسميًا في دور العرض خلال يناير 2026، ليكون من أوائل أفلام الرعب التي تفتتح العام السينمائي المقبل. وهو فيلم رعب ونجاة بأحداث مشوقة يمزج بين الدراما العائلية ومشاهد الرعب الدموية والعنيفة.

ومن الواضح أن فيلم " Primate" استطاع أن ينجح في أن يكون ممتعًا، خاصة بمدته القصيرة التي لم تتجاوز 90 دقيقة. الأداءات جاءت مناسبة لطبيعة الفيلم، والمشاهد الدموية كانت مرضية لعشاق هذا النوع من الأفلام.

تعالوا نستعرض تفاصيل أكثر عن فيلم " Primate" من أحداث وأبطال وموعد العرض من خلال هذا المقال.

قصة فيلم PRIMATE

تدور أحداث فيلم "Primate" حول عائلة تعيش في هاواي وتربي شمبانزي يُدعى "بن". تنقلب حياة الأسرة رأساً على عقب عندما يُصاب "بن" بداء الكلب ويصبح وحشياً وعنيفاً.

يبدأ الفيلم بالتركيز على الدراما العائلية وفقدان الأم وعزلة الابنة الكبرى، ثم يتحول فجأة إلى فيلم رعب مليء بالعنف والمشاهد الدموية، خاصة بعد إصابة الشمبانزي بالمرض.

وفي التفاصيل، تعود الابنة الكبرى "لوسي" لزيارة عائلتها بعد غياب طويل، لتجد والدها وشقيقتها الصغرى، وتستمر الحياة بشكل طبيعي نسبيًا.وعندما يصاب الشمبانزي الأليف "بن" بداء الكلب، مما يجعله عدوانيًا وعنيفًا.

تنحصر معظم مشاهد الرعب والعنف في المنزل وحول منطقة المسبح، حيث تضطر لوسي وأصدقاؤها إلى محاولة النجاة من الشمبانزي.

ويمزج الفيلم بين الدراما العائلية في بدايته وعناصر الرعب والوحشية في الجزء الثاني، مع استخدام المؤثرات العملية في المشاهد الدموية.

إليكم مسلسل "عالمي ينتهي معك".. القصة والممثلون والعرض

أبطال فيلم "Primate"

First poster for ‘PRIMATE’



The horror movie follows a family whose pet chimp gets rabies and begins brutally attacking the entire family.



In theaters on January 9. pic.twitter.com/TswrLHu3qP — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 21, 2025

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm)

يلعب دور البطولة في فيلم "Primate" كل من جوني سيكوياه (تلعب دور الابنة الكبرى "لوسي")، وجيسيكا ألكسندر (تؤدي دور إحدى الشخصيات الرئيسية)، وتروي كوتسور (يلعب دور الأب في الفيلم)، مع ممثلين آخرين مثل فيكتوريا واينت، كيا ألكسندر، وكيفن ماكنالي.

ويشار إلى أن النجم الحاصل على الأوسكار هو تروي كوتسور. والفيلم من إخراج يوهانس روبرتس.

موعد عرض فيلم PRIMATE

Embed from Getty Images

استضاف مهرجان Fantastic Fest 2025 العرض العالمي الأول لفيلم الرعب الجديد" Primate" في 18 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن يتم إصدار الفيلم رسمياً لأول مرة في دور العرض السينمائية في 9 يناير 2026.

ملخص عن أهداف وأحداث فيلم PRIMATE

التحول من الدراما إلى الرعب:

يعرض الفيلم في البداية المشاكل العائلية، ثم ينتقل بشكل مفاجئ إلى الرعب والعنف الشديدين.

تجسيد الخوف من الحيوانات الأليفة البرية:

يسلط الضوء على فكرة أن الحيوانات البرية، حتى لو بدت أليفة، يمكن أن تكون خطيرة للغاية بسبب غريزتها الطبيعية.

تعرفوا إلى أبرز الأفلام التي نقلت منافسات ملكات الجمال من المنصات إلى الشاشة

تقديم تجربة رعب كلاسيكية:

يعتمد الفيلم على فكرة حيوان قاتل مألوفة في أفلام الرعب، ولكن مع لمسة عصرية، باستخدام مؤثرات بصرية عملية لزيادة الواقعية.

إثارة التوتر والتشويق:

يبني الفيلم جوًا مشحونًا بالتوتر، خاصةً وأن معظم الأحداث تدور في المنزل وحوله، مما يجعله تجربة مرعبة مكثفة للمشاهد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».