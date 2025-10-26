إليسا بحفلها بموسم الرياض: السعودية محطة أساسية بالترفيه.. واحتفال خاص بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - فاجأت الإعلامية أنابيلا هلال الفنانةَ إليسا؛ بالصعود إلى المسرح لتهنئتها بمناسبة يوم ميلادها، وقد كُتب على شاشة المسرح: Happy Birthday. وبدت السعادة واضحة على وجه إليسا، كما شاركها الجمهور بصوت عالٍ: Happy Birthday، في لحظة مؤثرة؛ عبّرت فيها عن سعادتها وشكرها للجمهور.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد الحفل، قالت إليسا: "أنا بحب موسم الرياض، وكنت هازعل لو ما كنت بالموسم، وتكفيني حفلة واحدة بالموسم"، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني الضخم؛ الذي أصبح منصة عربية للإبداع والتميز ومحطة أساسية بالترفيه.

في ختام حفلها على مسرح أبو بكر سالم، احتفل الجمهور بيوم ميلاد #إليسا وسط أجواء مفعمة بالحب، حيث غنّى الحاضرون معها “هابي بيرثداي” في لحظة مؤثرة اختتمت بها أمسية مليئة بالمشاعر والفرح.@elissakh pic.twitter.com/bnf3XEgWTo — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 24, 2025

حفل إليسا وأغانيها

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وتميز حفلبالحماس والحب المتبادل بينها وبين الجمهور، وترديدهم للأغاني التي غنتها مع جمهورها، كان منها: "بدي دوب"، "يا مرايتي"، "بتمون"، "أجمل إحساس بالكون"، "نفسي قوله"، "أواخر الشتا"، "أيامي بيك"، " حالة حب"، "لوتعرفو"، "اكرهني"، "عيشالك"، "من أول دقيقة"، "أسعد واحدة"، "وأنا مالي".

وغنت إليسا أيضاً أغنية "سهر الليالي" للفنانة الكبيرة فيروز، واختتمت الحفل بأغنية "حنغني"، وسط تفاعل كبير من الجمهور؛ الذي امتلأ حماساً وفرحاً في أجواء احتفالية مميزة.

