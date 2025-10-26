وائل كفوري بحفله بموسم الرياض يقدّم موالاً مميزاً عن السعودية وأغنية لمحمد عبده: تعرّفي إليهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - فاجأ الفنان وائل كفوري جمهور السعودية وموسم الرياض بنسختة السادسة بتقديم موال جميل ومميّز عن المملكة العربية السعودية، تفاعل معه الجمهور وحيّوه. كذلك قدّم مفاجأة خاصة بأداء أغنية الفنان محمد عبده "إبعاد كنتم" بأسلوبه المميز، وسْط تفاعُل كبير من الحضور، الذين أضفَوا على الأمسية طابعاً طربياً خالداً.

أغنية "إبعاد كنتم"

أغنية "إبعاد كنتم" من غناء فنان العرب محمد عبده. وكلمات الشاعر الكويتي الراحل فائق عبدالجليل. وألحان يوسف المهنا. وتقول كلماتها:

إبعاد كنتم وإلا قريبين

المراد إنكم دايم سالمين

ما أقول غير الله

الله يكون بعون كلّ العاشقين

أشتاق واسأل عنكم الأشواق

الفراق ماغيَّر عليّ الفراق

عساكم ما نسيتوني عساكم

وعسى ما مر هوى بعدي وخذاكم

ناطر هواكم ناطر قادر ولاني قادر

وماقول غير الله

الله يكون بعون كلّ العاشقين

ليلة ليلة ليلة يا ليلة

مُنيتي أسهر معاكم ليلة

وأشتري بعمري رِضاكم ليلة

يراودني أمل في ليلة ألقاكم

وأطرِّز بالفرح أحزان فرقاكم

عساكم ما نسيتوني عساكم

وعسى مامر هوى بعدي وخذاكم

ناطر هواكم ناطر قادر ولاني قادر وما قول غير الله

الله يكون بعون كلّ العاشقين

وتميّز حفل وائل كفوري بموسم الرياض بتفاعل كبير ومميز من قِبل الجمهور، كما قدّم عدداً من الأغاني، منها: "كلنا بننجر"، "لو حبنا غلطة"، "البنت القوية بحبك أنا كتير"، "بدي ياك حكم القلب"، "بدي أغير فيك العالم"، "ما وعدك بنجوم الليل"، "ليل ورعد".

#وائل_كفوري يبدأ حفله على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بموال متميز عن المملكة العربيه السعوديه " يا مملكة" ومن ثم يقدم تحيه للفنان محمد عبده ويغني اغنيه" أبعاد"@waelkfoury @RiyadhSeason#موسم_الرياض_2025#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/BsSybctVuB — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 24, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

