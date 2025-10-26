خديجة معاذ تكشف عن ملامح ألبومها "لا يطق العرق"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - كشفت الفنانة خديجة معاذ عن ملامح ألبومها الجديد والذي جاء بعنوان "لا يطق العرق"، ونشرت بوستر الألبوم وكتبت: "كلي فخر ومحبة وامتنان بصدور ألبومي قريباً بالتعاون مع أكبر الملحنين والشعراء في الوطن العربي وكلي شوق لمشاركتكم هاذي التحفة تحت إشراف وألحان ياسر بو علي، وإنتاج شركه ستارت ميوزك قريباً".

كما نشرت فيديو كليب تصوير لآخر أغاني الألبوم والذي يحمل اسم "مجبور"، كما نشرت بوستر حمل أسماء الأغاني والشعراء والملحنين الذين تعاونت معهم.

ألبوم خديجة معاذ "لا يطق العرق"

أغنية "مجبور" كلمات شموخ العقلا "العالية" ألحان: ياسر بوعلي، توزيع: بيدو.

أغنية "تباً" كلمات شموخ العقلا "العالية"، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع: زيد نديم.

أغنية "صبرٌ جميل" كلمات قوس، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع: زيد نديم.

أغنية "يا ويل حالي"، كلمات قوس ألحان، عبد الإله باجبير، توزيع: زيد نديم.

أغنية "لا يطق العرق"، كلمات: سعود النايف، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع: مهند سيف.

أغنية "خلوه" كلمات: مساعد الشمراني، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع: زيد نديم.

مشاركات قادمة لخديجة معاذ

آخر مشاركات خديجة معاذ

تهاني السلطان، ودحوم الطلاسي في الليلة الأولى.

إبراهيم السلطان ورحاب الشمراني في الليلة الثانية.

خديجة معاذ وتركي الجازع في الليلة الثالثة.

همس فكري وإبراهيم الحكمي في الليلة الرابعة.

هذا وقد أعلنت مؤخراً الفنانة عن استعدادها للمشاركة في حفلات "ميدل بيست"، وكتبت "ميدل بيست بنش مارك، أنتظركم بكل حب".وكانت قد شاركت بالتزامن مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية بحفلات مهرجان الطار، الذي ضم نخبة من الفنانين والفنانات منهم:

