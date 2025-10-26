حميد الشاعري يحتفل بقدوم أول حفيد له.. أطلقوا عليه هذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - احتفل الفنان والموسيقي الكبير حميد الشاعري بحدث عائلي مميز، بعدما رُزقت ابنته نبيلة بمولودها الأول، الذي أطلقت عليه اسم «نوح»، وهو نفس اسم شقيقها، في لمسة دافئة تعبر عن ترابط العائلة ومحبتها.

فرحة عائلية

وأعلن حميد الشاعري عن هذا الخبر السار، عبر منشور له على صفحته على موقع «فيسبوك»، حيث كتب قائلاً:" «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، رزقت اليوم بأول حفيد لي (نوح) من ابنتي نبيلة وزوجها شوان، اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عينٍ لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى"

ولقي المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور ومحبي «الكابو»، الذين حرصوا على تقديم التهاني له ولأسرته، متمنين للمولود حياة مليئة بالسعادة والبركة.

أحدث أغاني حميد الشاعري

حميد الشاعري يوقع عقدًا فنيًا مع روتانا

وعلى صعيد الساحة الفنية، يعيشفترة من النشاط بعد طرحه مؤخرًا أغنية «نسرح في زمان» ضمن فيلم «فيها إيه يعني» بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ومصطفى غريب، والتي حظيت بإعجاب الجمهور لما تحمله من طابع موسيقي خاص يعيد أجواء "الكابو" المحببة، إلى جانب تماشيها مع قصة الفيلم وأحداثه التي دارت في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل يجسده ماجد الكدواني وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل وتؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال وهي ابنة الكدواني، وتجسد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.

انضم النجم حميد الشاعري رسميًا لعائلة نجوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك في خطوة جديدة تنتهجها "روتانا" لإعادة الفن لمساره الصحيح وتقديم فن راقي يليق بالجمهور العربي.

ووقع حميد الشاعري، عقدًا فنيًا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الرئيس التنفيذي سالم الهندي، وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة أسامة رشدي.

وأصدرت روتانا، بيانًا صحفيًا، جاء فيه: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدًا فنيًا مع النجم حميد الشاعري أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربي وصاحب مدرسة خاصة بالموسيقى، لتقديم أعمال غنائية جديدة تليق بتاريخه الفني".

وأضاف البيان: "حميد الشاعري يُعد واحدًا من الأسماء الفنية التي كان لها بصمة خاصة في الأغنية وساهم بشكل كبير في التحول موسيقيى إلى ما يتلائم مع متغيرات العصر للاقتراب أكثر من ذائقة الجيل الحالي حتى أن ألحانه وتوزيعاته سيطرت لفترة كبيرة بأصوات مطربيها على الساحة الغنائية مشكلًا مدرسة خاصة كل من استمع لموسيقاها أدرك أنها بتوقيع حميد الشاعري الذي وضع في مخيلته وهو يعود لـ روتانا، نجاحات الماضي".

