بالصور- بحضور السيسي… حفل “وطن السلام” يجمع النجوم في افتتاح أوبرا العاصمة الإدارية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة ليلة فنية استثنائية مع العرض الافتتاحي لدار الأوبرا عبر احتفالية “وطن السلام” التي جمعت نخبة من نجوم مصر وصُنّاعها ومبدعيها بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستُقبل الضيوف بحفاوة تليق بعظمة المناسبة، ووقّع العديد منهم على “مفتاح السلام”، كتاب تذكاري خُصص لتوثيق هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر الحديث. كما أتيحت للضيوف فرصة المشاركة في جلسة تصوير فنية بعدسة المصور العالمي عبدالله صبري، بالتعاون مع “كاروسيل”.

افتُتحت الأمسية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي، تلتها كلمة مؤثرة للفنانة إسعاد يونس، التي مهّدت لأمسية مفعمة بالفخر والإبداع والتأمل.

وعاش الحضور تجربة فنية متكاملة تنوعت بين العروض المسرحية والسرد السينمائي والموسيقى الحية، احتفاءً بإرث مصر الثقافي ورسالتها الإنسانية في ترسيخ قيم السلام.

بدأت العروض بمشهد مسرحي مؤثر جسّد تضحيات الأجيال، أدّاه الفنانان عزت زين ونور النبوي في أداء رمزي لامس وجدان الجمهور، تلاه فيلم قصير مزج الصورة السينمائية بالرمزية الوطنية، وصولًا إلى ذروة الأمسية مع أنشودة “وطن السلام” التي جمعت آمال ماهر وحمزة نمرة في أداءٍ مفعم بالمشاعر والمعاني.

بينما قدّم الدحيح فقرة خاصة جمعت بين العلم والفكاهة والفخر الوطني بأسلوبه المميز، أعقبها عرض مصوّر عن صمود وأصالة شعب سيناء.

كما أشعل كل من أصالة وأحمد سعد الأجواء بدويتو “باصين على قدّام” كرسالة أمل وتفاؤل بمستقبل يسوده السلام لمصر والمنطقة.

وشهدت الأمسية فقرة مسرحية مؤثرة تكريمًا لشجاعة وصمود الشعب الفلسطيني، شارك فيها الفنانون هشام ماجد، مصطفى غريب، مصطفى عماد، يوسف عمر، أحمد غزي، تلاها فيلم قصير حمل رسالة عن التضامن والنضال الوطني.

كما شهدت الاحتفالية ظهورا خاصا للكينج محمد منير والنجم محمد حماقي في دويتو لأغنية “فلسطين”، التي دوّت فيها الأصوات بنداء قوي للوحدة والكرامة والسلام.

ووضع مسك الختام على الاحتفالية بتقديم أوبريت “حراس السلام”، الذي جمع نخبة من أهم نجوم الغناء بمصر والعالم العربي، آمال ماهر، حمزة نمرة، أصالة، أحمد سعد، محمد حماقي، محمد منير، ومدحت صالح، في لوحة فنية جسّدت وحدة الأجيال والمسؤولية المشتركة لحماية السلام.