“أسوان لأفلام المرأة” يحلّ ضيفًا على مهرجان لندن بريز بستة أفلامٍ مميّزة

في إطار حرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين المهرجانات السينمائية حول العالم، يعلن المهرجان عن تعاون جديد مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة، حيث سيعرض ضمن فعالياته اليوم الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥، مجموعة مختارة من الأفلام التي شاركت في دورات مهرجان أسوان السابقة، من خلال برنامج خاص يحمل عنوان “مختارات من مهرجان أسوان لأفلام المرأة” .

يأتي هذا التعاون بين مهرجاني أسوان ولندن بريز، تأكيداً على المكانة التي يحتلها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كمنصة رائدة في دعم السينما النسوية في المنطقة العربية، وسعياً لتعزيز حضور صانعات وصناع السينما من مصر والعالم العربي في المشهد السينمائي الدولي.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في البرنامج ٦ أفلام هي، “ولا عزاء للسيدات” (مصر) إخراج محمود زين، و”فريحة” (اليمن – قطر) إخراج بدر يوسف، و”خدمات” (السويد) إخراج أغنيس سكوناري، و”ع الحافة” (تونس) إخراج سحر العشي، و”مساحات فارغة” (بولندا) إخراج مارتا كوخ، و”مع أطيب التحيات” (كندا) إخراج تينا نواري .

ويعمل مهرجان أسوان على ان يوسع من المشاركة الدولية للأفلام المختارة ضمن برامجه كونها جزء من برنامج المهرجان الذى يلقي استحسان وإشادة تجاوزت المقالات النقدية الى تقدير المهرجانات الدولية الاخري لها بوصفها برامج اختيرت بعناية تستحق الإعادة والمشاركة على نطاقات أوسع .

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، سيعقد دورته العاشرة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ أبريل ٢٠٢٦، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، محافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.