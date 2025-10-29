عرض خاص كامل العدد لفيلم «حوبة» في أبوظبي في أجواء من الغموض والرعب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:03 مساءً - شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء أمس العرض الخاص الأول في الخليج والشرق الأوسط لفيلم «حوبة»، أحدث الأعمال السينمائية للمخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، وذلك في «سينما سيتي» بمنطقة القناة، وسط حضور جماهيري وفني لافت وأجواء استثنائية من الغموض والرعب المستوحاة من روح الفيلم.

تحوّل المكان إلى مساحة غامرة بالتفاصيل البصرية المذهلة، إذ زُيّنت السجادة الحمراء بعناصر رمزية من الفيلم، مثل الشموع والورود السوداء وفستان الزفاف والقفص، ما أضفى طابعاً تشويقياً أثار فضول الحضور منذ اللحظة الأولى.

بوستر فيلم حوبة - الصورة من شركة إيمج نيشن

سارة طيبة تكشف كواليس شخصية "زهرة"

حضرت العرض الممثلة السعودية سارة طيبة، إحدى بطلات العمل، التي تحدّثت لـ«الخليج 365» عن شخصيتها في الفيلم قائلة:

«أقدّم في حوبة شخصية شريرة تحمل معها طاقة مظلمة تُحدث الفوضى في حياة العائلة... التجربة كانت جديدة ومثيرة، خصوصاً وسط أجواء التصوير المكثفة في الإمارات».

كما تواجد عدد من أبطال الفيلم في الحدث، من بينهم جاسم الخرّاز وإيمان طارق ونورا علي، وتحدّثوا عن متعة العمل في أجواء مفعمة بالتشويق والإثارة، مؤكدين أن تجربة التصوير في الإمارات كانت مختلفة وملهمة.

إيمان طارق تتوسط سارة طيبة ومسؤولة شؤون الإنتاج فاطمة الظاهري - الصورة من شركة إيمج نيشن

نايلة الخاجة تدعم التجربة الإماراتية

وشهد العرض حضور المخرجة نايلة الخاجة التي حرصت على دعم المخرج ماجد الأنصاري، وقالت في تصريحها لـ«الخليج 365»:

«وجودي اليوم واجب لدعم هذه التجربة المتميزة، فأنا من عشّاق هذا النوع من الأفلام، وفخورة بأن نرى أعمالاً إماراتية بهذه الجودة والإبهار البصري».

وأضافت أن حضورها يأتي تشجيعاً لزملائها من المخرجين الإماراتيين الذين يقدّمون تجارب جريئة تسهم في تطوير المشهد السينمائي المحلي.

من تكساس إلى الشاشات الخليجية

يُذكر أن فيلم «حوبة» حصد مؤخراً جائزة أفضل فيلم رعب ضمن مسابقة أفلام الرعب في مهرجان فانتاستيك 2025 بمدينة أوستن في تكساس، حيث نال إشادة واسعة من لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء بفضل قصته المشوقة وإخراجه المتقن.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما الإماراتية والسعودية ابتداءً من 30 أكتوبر 2025، ليقدّم للجمهور تجربة فريدة في السينما الخليجية، تمزج بين الرعب النفسي والدراما الإنسانية، وتؤكد تقدّم السينما الإماراتية نحو تجارب أكثر جرأة وتميّزاً.

عرض كامل العدد لفيلم حوبة في أبوظبي - الصورة من شركة إيمج نيشن

قصة فيلم حوبة

ويُعد فيلم "حوبة" أول فيلم إماراتي ناطق بالعربية يتم إنتاجه في إطار التعاون بين سبوكي بيكتشرز وإيمج نيشن أبوظبي، ويقدم قصة مؤثرة تأسر المشاهد مع أجواء الرعب المشوّقة. وتدور أحداث الفيلم حول أماني (بدور محمد)، الزوجة المخلصة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما يعود زوجها إلى المنزل مصطحباً زوجة ثانية هي زهرة (سارة طيبة). ولكن مع زهرة، يصل إلى البيت ظلام خفي يبدأ في التسلل إلى أرجائه، ليمتحن حدود الولاء والحب والبقاء.

ويضم طاقم العمل أيضاً جاسم الخرّاز في دور الزوج خالد، وإيمان طارق في دور الابنة نور. وخلف الكاميرا، ينضم إلى ماجد الأنصاري نخبة من المنتجين البارزين هم: روي لي، وستيفن شنايدر، وديريك داوتشي، ورامي ياسين، فيما يتولى محمد حفظي وياسر الياسري مهام الإنتاج التنفيذي.



