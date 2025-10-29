“لعبة وقلبت بجدّ” ماذا يحصل مع أحمد زاهر؟

يواصل الممثّل المصريّ أحمد زاهر تصوير مسلسله الجديد “لعبة وقلبت بجدّ” تحت إشراف الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة ومن المقرّر عرضه خارج السّباق الرّمضانيّ.

بهذه المناسبة، نشر “زاهر” لمتابعيه على إنستغرام صورة من غلاف سيناريو الحلقة الخامسة من المسلسل، وسط حماسة كبيرة من الجمهور لمتابعته.

يشارك أحمد زاهر في العمل الممثّلة السّوريّة ريام كفارنة، إضافة إلى عدد من الممثّلين من بينهم: حنان سليمان الّتي تمثّل شخصيّة والدة زاهر ضمن الأحداث.

المسلسل قصّة لمحمود عبد العزيز و إخراج حاتم متولّي، يتألّف من ثلاثين حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعيّ مشوّق يمزج بين الدّراما والتّشويق.

يذكر أنّ أحدث أعمال أحمد زاهر، كان مسلسل “سيد النّاس” مع الممثّل عمرو سعد الّذي عُرض خلال موسم رمضان ٢٠٢٥ وحقّق نسبة مشاهدة مرتفعة ونجاحًا لافتًا.