مفاجأة رمضان ٢٠٢٦، محمّد سامي أمام الكاميرا بعد مسيرة حافلة خلفها. إليكم ما كشفه

أعلن المخرج المصريّ محمّد سامي دخوله مجال التّمثيل للمرّة الأولى خلال الموسم الدّرامي الرّمضاني المقبل، من خلال مسلسل “٨ طلقات”، أحد أعمال منصّة “يانغو” الأصليّة بالتّعاون مع شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنّان.

يشارك محمّد سامي في بطولة العمل إلى جانب كلّ من: نور الغندور، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدّين، وإنجي المقدّم.

في هذا السّياق، أكّد “سامي” تلك المشاركة خلال حلوله ضيفًا على برنامج “الصّورة” مع الإعلاميّة لميس الحديدي، قائلًا: “أُقدِّم مسلسلًا في رمضان، هو فكرتي ولكنّني لست الكاتب بل أنا البطل الّذي يُمثِّل. كنت أُعِدُّ موضوعًا سأُخرجه وأكتبه وبعد ذلك كتبتُ فكرةً ومُعالجةً”.

​وأوضح محمّد سامي خلال اللقاء أنّه لن يُشارك في رمضان ٢٠٢٦ مُخرجًا ولن يُقدم مسلسلًا جديدًا.

وعن عودته إلى الإخراج التّلفزيونيّ بعد تراجع سابق عن هذا القرار، أوضح أنّ هذه العودة تأتي ضمن مشروع فنّيّ جديد يستعيد من خلاله حضوره في الدّراما.

كما فتح محمّد سامي، قلبه للجمهور وتطرّق إلى العديد من الجوانب الشّخصيّة والمهنيّة في حياته، إذ تحدّث عن الأعمال السّينمائيّة الّتي قدّمها دون أن يشعر برضًى كامل عنها، مشيرًا إلى أنّ عدم مروره بتجربة العمل كمساعد مخرج في بداياته جعل رحلته المهنيّة أكثر صعوبة وأبطأ في التّعلم وتطوير أدواته وتعامله مع الفنّانين.

كما استعاد واحدة من أقسى اللحظات في حياته حين تعرّضتابنته لأزمة صحّيّة مفاجئة، جعلته يعيد ترتيب أولويّاته ويضع العائلة والصّحّة في مقدّمة كلّ شيء.

وعن علاقته بعائلته، تحدّث “سامي” بمحبّة عن والدته ودورها الكبير في حياته، مؤكّدًا أنّه يكنّ لها تقديرًا لا حدود له. كما أوضح موقفه من الانتقادات الّتي طالت زوجته الممثّلة مي عمر وشقيقته ريم سامي، مشيرًا إلى أنّه يتفهّم النّقد اليوم لكنّه ينزعج حين يراه ظالمًا أو مبالغًا فيه.

على صعيد رؤياه لأعماله المقبلة، أكّد أنه يتّجه نحو تغييرات في المحتوى الدّراميّ، مع الحرص على الابتعاد عن أجواء البلطجة وتحسين صورته في مواقع التّصوير، معترفًا بأنّ عصبيّته في العمل قد تسبّبت له ببعض المشكلات.

كما أكّد محمّد سامي، أنّ ما أشيع حول إجباره على ترك مصر غير صحيح، بل إنّه لاقى كلّ الاحترام والدّعم، لافتًا إلى أنّه سيحرص في مشاريعه القادمة على تقديم نماذج إيجابيّة أكثر في المجتمع.