سارة طيبة: متحمسة لعرض فيلم حوبة في الإمارات وقريباً في السعودية

"حوبة" القصة والأبطال

"هروج" أحدث الأعمال الدرامية لـ سارة طيبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:08 مساءً - شاركت النجمة السعودية متابعيها ومحبيها عبْر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة من الصور من العرض الخاص لفيلمها الجديد "حوبة"، الذي أقيم مساء أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسْط حضور جماهيري وفني لافت.وقد ظهرت سارة في إحدى الصور وهي تقف أمام الملصقات الدعائية للفيلم، بينما تلتقط لها عدسات الكاميرات مجموعة من اللقطات خلال تواجدها على السجادة الحمراء.وقد عبّرت سارة طيبة عن حماسها الشديد لعرض الفيلم في دولة الإمارات، لرغبتها في معرفة آراء الجمهور في العمل. كما نوّهت بأن الفيلم سيشهد عرضه قريباً في المملكة العربية السعودية؛ قائلة في تعليقها: "من العرض الخاص لفيلم حوبة في أبوظبي، متحمسة جداً لأن الفيلم هيبدأ يُعرض في جميع سينمات الإمارات ابتداءً من الغد، وقريب جداً في السعودية".وتحدثت "طيبة" عن شخصيتها في الفيلم لـ«الخليج 365» وذلك على هامش حضورها العرض الخاص للعمل؛ قائلة: "أقدّم في حوبة شخصية شريرة، تحمل معها طاقة مظلمة تُحدث الفوضى في حياة العائلة. التجرِبة كانت جديدة ومثيرة؛ خصوصاً وسْط أجواء التصوير المكثّفة في الإمارات".وفيلم "حوبة" هو أول فيلم إماراتي ناطق بالعربية، يتم إنتاجه بالتعاون بين سبوكي بيكتشرز وإيمج نيشن أبوظبي، ويغلب عليه طابع الرعب والتشويق. وتدور أحداثه حول زوجة وأم تجد حياتها الهادئة تنقلب رأساً على عقب، بعد أن يعود زوجها إلى المنزل برفقة زوجة ثانية. وبينما تحاول استيعاب هذه الصدمة والتعايش مع الوضع الجديد، تبدأ في ملاحظة سلوكيات غريبة ومخيفة داخل منزلها؛ مما يضعها في مواجهة مع قوى خفية تهدد حياتها النفسية والعائلية، وتتوالى الأحداث.وهو من بطولة: الفنانة بدرية محمد، سارة طيبة، إيمان دغز، جاسم الخراز. ومن إخراج المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري.

جديرٌ بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة سارة طيبة، كان من خلال المسلسل السعودي "هروج". إذ تتواجد في بطولة إحدى قصص العمل المكوّن من 30 حلقة، كلّ قصة تُعرض منفصلة في 10 حلقات.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي؛ حيث تظهر قصة مضحكة في كلّ حلقة من المواقف الحياتية اليومية في المجتمع السعودي، وتوضيح القضايا المختلفة من الرشاوي وفقدان الثقة بالنفس إلى الخداع، وتتوالى القصص.

يُذكر أن سارة طيبة، كانت لها مشاركة في موسم دراما رمضان الماضي 2025، من خلال مسلسل "يوميات رجل عانس"، بشخصية الدكتورة "هدى". وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حول رجل سعودي يتجاوز سن

الزواج المعتاد؛ مما يجعله عُرضة للعديد من الضغوط العائلية والمجتمعية، التي تحثه على الزواج. وتحاول والدته والمقربون منه مساعدته للعثور على زوجة مناسبة، لكنه يحاول التهرُّب بطرق مختلفة.

