أحمد سعد يرد على جدل مشاركته في ذا فويس: عندي خبرة ناس بعمر 50 عامًا 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - بعد غياب استمر لعده سنوات، عاد من جديد برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس The Voice، في موسمٍ جديد، وبلجنه تحكيم تضم وجوهًا مختلفة غير التي اعتاد عليها الجمهور في المواسم السابقة، إذ تضم لجنة التحكيم كلّ من: أحمد سعد، ناصيف زيتون، رحمة رياض، فيما يُقدم البرنامج الإعلامي ياسر السقاف.
وقد تعرض أعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنان أحمد سعد لانتقادات كبيرة وأيضًا ناصيف زيتون ورحمة رياض بعد اختيارهما لهذه المهمة، خاصةً وأنهما ما زالا في بداية مشوارهما الفني.
وأضاف سعد : "أنا كنت في فرقة أم كلثوم في معهد الموسيقى العربية الطفل الوحيد مع ناس كبيرة في العمر، ودخلت اختبارات معهد الموسيقى بالموشحات والأدوار التي من المفترض أن أتعلمهم بعد 5 سنوات، فالسن ليس له علاقة بالتذوق والخبرة".
أما ناصيف زيتون فهو يرى أن المقارنة بين المدربين السابقين لا تصح نهائياً، فيوجد البعض منهم مسيرتهم الفنية أكبر من عمره، لكن اليوم هناك فرصة جديدة ودم جديد للشباب، ومن الضروري أن يحصلوا على فرصتهم كاملة.
ومن المُقرر أنّ يصعد من مرحلة "الصوت وبس" 36 متسابق فقط، مُقسمين على 3 مجموعات، ليكون لكلّ مُدرب فريق مكون من من 12 متسابق، حيث يتنافس أعضاء الفريق الواحد في ثنائيات وثلاثيات على المسرح، ولكل مدرب 5 مواجهات داخل فريقه، يختار في نهايتها 5 مواهب تنتقل معه إلى المرحلة التالية،
وبعد 3 حلقات من المواجهات الغنائية، تتأهل 18 موهبة أي 6 من كل فريق إلى المواجهة الأخيرة، ومنها يتم اختيار 3 مواهب فقط لتتابع طريقها نحو اللقب في ليلة استثنائية نكتشف في ختامها صاحب "أحلى صوت".
تعليق أحمد سعد على الأنتقاداتورد أحمد سعد على هذه الانتقادات عن طريق لقائه مع موقع " ET بالعربي"؛ حيث قال : "التذوق الفني والخبرة في الفن ملهاش سن، أنا لما كان عندي 16 عام كان عندي خبرة ناس عندها 50 عام".
تعليق رحمة رياض وناصيف زيتونكما علق كل من رحمة رياض وناصيف زيتون على هذه الانتقادات عبر لقاء مصور، حيث قالت رحمة رياض من خلاله إنه من الطبيعي أن يكون هناك العديد من الآراء حول البرنامج، وقالت إن هذا الذي يجعل للبرنامج طابعًا مختلفًا، وطالبت بالانتظار حتى تثبت للمنتقدين العكس.
6 حلقات من مرحلة "الصوت وبس"يُذكر أنّ مرحلة "الصوت وبس" المُتعلقة باكتشاف المواهب والأصوات العربية، سوف تمتد إلى 6 حلقات فقط، قبل الانتقال إلى مراحل المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولاً إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح للفوز باللقب.
موعد عرض عرض برنامج The Voiceويُعرض برنامج ذا فويس The voice 2025، يوم الأربعاء من كلّ أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وذلك عبر قنوات "Mbc" وكذلك منصة "شاهد
نشاط فني لـ أحمد سعدمن جهة أخرى؛ يواصل الفنان أحمد سعد نشاطه الفني بإطلاق عدد من الأغاني ضمن الجزء الثاني من ألبومه "بيستهبل"، من أبرزها أغنية "شفتشي" التي كتبت كلماتها منة القيعي ولحنها أحمد طارق يحيى، بالإضافة إلى أغاني أخرى منها "اتحسدنا"، "اتك اتك"، و"حبيبي ياه ياه" التي جمعته لأول مرة مع الرابرين عفروتو ومروان موسى.
