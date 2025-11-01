كيانو ريفز.. فيلم جديد يجمعه بـ تيم ميلر عقب عرض Good Fortune

كيانو ريفز يُقدم فيلمه الجديد مُستوحى من أفلام لنجوم عالميين

Keanu Reeves, Tim Miller Teaming Up for Unique Sci-Fi Movie 'Shiver' (Exclusive) https://t.co/m8isFn52ix — The Hollywood Reporter (@THR) October 31, 2025

أحدث أفلام كيانو ريفز Good Fortune

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 09:58 مساءً - على ما يبدو يشهد النجم العالميخلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني وبشكل خاص في، حيث شهد الشهر الماضي عرض أحدث أفلامه السينمائية "Good Forune"، كما تم الإعلان عن فيلم جديد يُجسد بطولته مع النجم الأمريكيويأتي بعنوان "Shiver".وتدور أحداث الفيلم السينمائي الجديد "Shiver" في إطار من الخيال العلمي وسيكون فريداً من نوعه، ويأتي الفيلم من إنتاج المخرج البريطاني ماثيو فون بجانب آرون رايدر، فيما يأتي الفيلم من كتابة إيان شور والذي قال إن الفيلم يُحاكي فيلم الخيال العلمي Edge of Tomorrow للنجم العالمي توم كروز، والذي تدور أحداثه حول جندي عالق في حلقة زمنية خلال غزو فضائي، وأيضاً فيلم "The Shallows" للنجمة الأمريكية بليك ليفلي وهو فيلم عن النجاة من أسماك القرش.— The Hollywood Reporter (@THR)وتأتي أحداث وحبكة الفيلم الجديد "Shiver" غامضة للغاية، إلا أن عدداً من الأخبار المتداولة أشارت إلى أن القصة تدور حول مهرب فاشل يجد نفسه وسط خيانة قاتلة أثناء عمله في البحر الكاريبي مما يؤدي إلى محاصرته بالجثث والمرتزقة وأسماك القرش المتعطشة ثم يجد نفسه في حلقة زمنية مميتة ويحاول جاهداً أن يكسرها.يُمكنكم قراءة: كريس برات يكشف عن أصعب جزء خلال تصوير فيلمه السينمائي الجديدوعلى جانب آخر كان قد شهد منتصف أكتوبر الماضي طرح أحدث أفلام النجم العالميوالذي جاء بعنوان "Good Fortune" والذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم سيث روجان، كيكي بالمر، ستيفن ماكنلي هندرسون، فيما جاء الفيلم من تأليف وإخراج عزيز أنصاري.ودارت أحداث الفيلم في إطار من الأكشن و الكوميديا و الفانتازيا حول ملاك يُقرر الظهور في حياة عامل متعثر ومستثمر ثري، مما يخلف الكثير من الفوضى في حياة الثلاثة شخصيات.