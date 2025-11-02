أول تعليق من شريهان على مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: شرف وتتويج لعمري ومسيرتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:58 صباحاً - عبرت النجمة شريهان عن سعادتها وفخرها واعتزازها بعد مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقُيم مساء أمس السبت الموافق 1 نوفمبر 2025؛ وسط أجواء احتفالية مبهرة من الفخر والاعتزاز بهذا الحدث العالمي الذي تم التحضير له بشكلٍ كبير على مدار السنوات الماضية.

شريهان: هذا تتويج لعمري ومسيرتي

في مشهدٍ أبهر الجميع، ظهرت الفنانة القديرة شريهان خلال حفل افتتاح؛ وتحدثت عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وسط أجواء احتفالية مبهرة. وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"؛ عبرتعن فخرها وامتنانها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي؛ حيث قالت: "الشرف كل الشرف لي، أنا متشكرة وما فيش أعظم من النهارده تتويج لعمري ومسيرتي".

وتابعت: "أنا فخورة وسعيدة وكنت مع أبطال مصريين عظماء وهم محمد سعدي، هشام نزيه، مازن المتجول، والمايسترو هاني أباظة، مش عاوزة أنسى أي حد، لأنهم جميعًا عظماء".

وأكملت: "مش عارفة ألمّلم مشاعري، لأنه فخر ما بعده فخر، شريهان عاوزة تصلي بقية عمرها شكر لربنا، شكر له على هذا التتويج وهذا الشرف، لأنه شرف ما بعده شرف، على أرض بلدي".

حدث عظيم

ووصفتلحظة صعودها على المسرح قائلة: "مسرح ايه! دا مش أي مسرح؛ هذاحدث عظيم، إيه الحدث العظيم والعالمي ده؟! الكل أتقن فيه، أنا مصرية وأنتمي وأتشرف بانتمائي لأقدم شعب في التاريخ، وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم لها تاريخ. الجمل دي قلبهو اللي كتبها".

شريهان تتألق بأنامل إيلي صعب

وعن إطلالتها الراقية في الحفل قالت:"أول ما تشرفت باختياري لهذه المناسبة العظيمة جدًا والحدث الكبير، قعدت أفكر: مين اللي ممكن اسمه يتحط جنب الحضارة المصرية؟ ومين ممكن ألبس من عنده وأكون فخورة وسعيدة؟ ومن يليق بمصر وتليق به مصر؟ لم أجد غير صديقي وحبيبي العالمي إيلي صعب".

وتابعت: "أول ما عرفت دا رحت له وقلت له؛ أنا محتاجاك نحفر خط على حجر، لو اتحط جنب الحضارة المصرية، يليق بها وتليق بي، وكان في وقت ضيق لأنه كان مشغول بأسبوع الموضة، والقماشة تم تطريزها فورًا في إيطاليا بالشغل الفرعوني، وكان كل حلمي أن يكون الحجر المصري نفسه هو اللامع".

واختتمت قائلة: "قلت لإيلي صعب وأنا أرتجف الأمانة اللي أنا شايلها كبيرة وأكبر مني بكتير، أنا مين أكون جنب الحضارة المصرية؟ لكنه منحني القوة وقتها، أنا فخورة جدًا".

أطلعوا على بالزي الفرعوني والأداء الصوتي.. النجوم على رأسهم شريهان يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير

مشاركة شريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ظهرتخلال حفل افتتاحوتحدثت عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وسط أجواء احتفالية مبهرة، حيث ظهرت على خشبة مسرح الحفل؛ وألقت كلمات مؤثرة عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر قائلة: "مصرية أنا.. وأفتخر بانتمائي، مصرية أنا لأقدم شعب وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب".

وإختتمت كلمتها:"محظوظ اللي اتولد في بلد الفن فيها متأصل ومنحوت على الجدران، في عروقي وعروق كل مصري من ألاف السنين".

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

تفاصيل إفتتاح المتحف المصري الكبير

يُذكر أن افتتاحيُعد حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، وشارك في حضور حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وكان قد شُيد المتحف المصري الكبير بأسلوب معماري مبتكر جمع بين الأصالة والحداثة، كما يتميز بموقعه الفريد عند سفح الأهرامات، ليمثل جسرًا يربط بين الماضي والحاضر، في إطار يسلط الضوء على مكانة مصر باعتبارها مهد الحضارة.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري متخصص في الحضارة الفرعونية، يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وقد شُيد على مساحة بلغت حوالي 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمتد على مدى 7000 عام من التاريخ المصري القديم، مع ما يقرب من 50,000 قطعة معروضة، وقد صمم ليكون مجمعاً ثقافياً سياحياً ترفيهياً ومركزاً للبحث العلمى ليكون قبلة للباحثين الأثريين من كافة أنحاء العالم.

يمكنكم قراءة المتحف المصري الكبير.. رحلة بدأت من فكرة إلى صرح عالمي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»