شاروخان يشارك المقطع الدعائي الأول لفيلمه القادم الملك King وموعد عرضه

في يوم ميلاده الـ 60، الذي يوافق اليوم 2 نوفمبر، انهالت على شاروخان عبارات الحب والتقدير من المعجبين من جميع أنحاء العالم، وفي المقابل قدم لهم هدية؛ وهي الكشف عن اللمحة الأولى من شخصيته لفيلمه المرتقب في دور العرض السينمائي "الملك" King، حيث شارك مقطع فيديو تشويقياً للفيلم، الذي على الرغم من قصر مدته، التي تبلغ حوالي دقيقة وربع، إلا أنه أثار رهبة وحماس الجمهور.

شاروخان في إطلالة جديدة كلياً

من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر شاروخان بلوك جديد تماماً عما اعتاد الظهور به، من خلال شعره الأبيض، وأضاف لإطلالته أقراطاً في أذنيه، وندوباً تغطي وجهه. ويُظهر الفيديو شاروخان وهو يمسك بورقة "ملك القلوب" وكأنها سلاح، وهي إشارة ذكية إلى لقبه الحقيقي؛ ملك القلوب. ويمكن رؤيته وهو يؤدي حركات مثيرة ويقضي على الأعداء واحداً تلو الآخر، معلناً أنه ليس مجرد "خوف"، بل "رعب".

وأرفق شاروخان في تعليقه مع مقطع الفيديو التالي: "مشهور في مئة دولة، ولم يمنحه العالم سوى اسم واحد؛ الملك! حان وقت العرض في دور السينما عام 2026".

شاروخان ونجاحات متتالية في عام 2025

على الرغم من أن شاروخان لم يُصدَر له أي عمل سينمائي جديد في 2025، إلا أن نجاحاته كانت مستمرة.

أول ممثل هندي يشارك في حفل ميت غالا

في شهر مايو، أصبح شاروخان أول ممثل هندي يشارك في حفل ميت غالا، بحضور قوي ولافت. وجاء بمظهر فريد، مرتدياً بدلة سوداء اللون، ويمسك عصا مستوحاة من الثقافة الهندية، بالإضافة لارتدائه العديد من القلادات، منها واحدة بحرف "K"، في إشارة منه للقبه The King، أو ملك بوليوود.

شاروخان يشارك إد شيران في فيديو كليب

في شهر يونيو، ظهر شاروخان في لقطة قصيرة مع إد شيران في فيديو أغنية "Sapphire"، في لقطة مفاجئة. وقد التقى إد شيران بشاروخان في الهند، وقام بجولة في جميع أنحاء البلاد، وصوّر في مواقع مختلفة لتصوير الفيديو الموسيقي. وفي فيديو جديد من كواليس التصوير، نشره المغني على قناته على يوتيوب، كشف إد كيف وافق شاروخان على الظهور في هذا الدور القصير، حيث قال: "لا داعي للتعريف بشاروخان، فهو على الأرجح من أشهر الشخصيات في العالم. لقد دعاني إلى منزله للعب البادل. لعبنا البادل لمدة ثلاث ساعات تقريباً، ثم عرض عليَّ فكرة، وقال: افعلها متى شئت، فأجبت: بصراحة، أنا هنا الآن، فهل ترغب في تناول العشاء غداً؟"، وبحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى هناك، كنت أغني اللحن كاملاً باللغة الهندية!".

كما شارك أريجيت سينغ في غناء الأغنية باللغة البنجابية. وظهر الاثنان وهما يقودان دراجة نارية في الفيديو الموسيقي الرسمي، وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً لدى المعجبين.

شاروخان وأول جائزة وطنية له

رغم المسيرة الفنية الطويلة التي استمرت لأكثر من 30 عاماً، إلا أن شاروخان لم يحظَ من قبلُ بجائزة وطنية. وفي 2025، تحقق الإنجاز الذي كان ينتظره منذ سنوات طويلة، بحصوله على أول جائزة وطنية في مسيرته، حيث حصد النجم في حفل توزيع الجوائز الوطنية بدورته الـ71، الذي أقيم في قاعة Vigyan Bhawan بالعاصمة نيودلهي، جائزة أفضل ممثل، عن دوره المميز في فيلم Jawan الذي عُرض لأول مرة عام 2023. وسلمت شاروخان الجائزة، السيدة دراوبادي مورمو، رئيس الهند، وسط حفاوة ضخمة من الجمهور. وجاءت هذه الجائزة مناصفة مع الممثل فيكرانت ماسي، عن دوره في فيلم 12th Fail.

شاروخان مع النجم الكوري لي جونغ جاي

في أكتوبر، وضمن فعاليات موسم الرياض 2025، الذي انطلق موسمه السادس يوم 10 أكتوبر، استضاف جوي فوريوم 2025 نجوم بوليوود "خان" الثلاثة؛ شاروخان، عامر خان وسلمان خان، وظهروا معاً على المسرح، وتحدثوا عن مسيرتهم المهنية وأفلامهم. ومن هناك، انتشرت لنجم بوليوود صورة سيلفي التقطها مع نجم مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي لي جونغ جاي، وهي صورة وصفها بعض المعجبين بأنها "تعاون القرن".

